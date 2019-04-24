محافظ دمياط تفتتح "سوبر ماركت أهلا رمضان" بتخفيضات تصل إلى 20%

دمياط معتز الشربينى

افتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مساء الثلاثاء، معرض "سوبر ماركت أهلا رمضان" لبيع السلع الأساسية والغذائية بأسعار مخفضة والمقام بشارع عبد السلام عارف بدمياط على مساحة 1000 م2 وبمشاركة 25 عارض.

حيث تفقدت محافظ دمياط واللواء عصام الليثى سكرتير عام المحافظة واللواء ممدوح طه السكرتير العام المساعد منتجات المعرض الذى يضم جميع السلع الغذائية والأساسية ومستلزمات الشهر الكريم، إضافة إلى منافذ بيع اللحوم والدواجن، وأشادت المحافظ بجودة السلع المعروضة وأسعارها المناسبة معلنة عن نسبة تخفيضات تصل إلى 20٪ على جميع المعروضات.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن الهدف من إقامة هذا المعرض هو توفير كافة السلع الاستهلاكية والرمضانية بأسعار مناسبة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالتخفيف عن كاهل المواطنين ومحدودى الدخل ومكافحة الغلاء.

وأضافت محافظ دمياط أنه تم توجيه مديرية التموين بالتأكيد على العارضين بالإعلان عن جميع الأسعار وكذلك رفع درجة الاستعداد لاستقبال شهر رمضان وتكثيف الحملات التموينية لمتابعة الأسواق وضبط الأسعار والتأكد من جودة جميع السلع وصلاحيتها.