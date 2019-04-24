محافظ دمياط تزور كنيسة العذراء مريم لتهنئة الأقباط بعيد القيامة ــ فيديو وصور

دمياط ــ عبده عبد البارى

زارت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الاربعاء، كنيسة العذراء مريم، لتهنئة الأخوة الأقباط بعيد "القيامة" المجيد.

ورافق المحافظ خلال الزيارة، اللواء طارق مجاهد مساعد وزير الداخلية مدير أمن دمياط، واللواء عصام الليثي سكرتير عام المحافظة، والنائب أسامة العبد، والنائب محمد الزينى، والنائبة إيفلين متى بطرس، ولفيف من القيادات الأمنية، والتنفيذية، وممثلي الأزهر، والمجتمع المدني بدمياط.

وألقت محافظ دمياط، كلمة بهذه المناسبة هنأت فيها بعيد "القيامة المجيد"، مؤكدا على روح المحبة والتلاحم والتسامح في الأعياد والمناسبات الدينية والوطنية، التي هي جزء من الشخصية التاريخية لمصر، وشعبها العظيم، الذي يعتز عبر تاريخه بحضاراته وأرضه ومقدساته.

ومن جانبه، رحب الأب ماركوس مطران دمياط وكفر الشيخ، ورئيس دير القديسة دميانة، والمحافظ وقيادات المحافظة، معبرًا عن خالص سعادته بالزيارة التى تؤكد تلاحم الشعب المصرى ووقوف أبنائه جنبًا إلى جنب، وعلى قلب رجل واحد.

مؤكدا، أن المحبة هى السمة الرئيسية التى يتسم بها الشعب المصرى، كما أبلغ رسالة شكر من البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، على ما شهده من ترحاب أثناء زيارته للمحافظة الشهر الماضى.