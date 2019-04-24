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محافظ دمياط تزور كنيسة الروم الأرثوذكس لهنئة الأقباط بعيد القيامة

الأربعاء، 24 أبريل 2019 12:59 م
محافظ دمياط تزور كنيسة الروم الأرثوذكس لهنئة الأقباط بعيد القيامة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
دمياط - عبده عبد البارى
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زارت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم، كنيسة الروم الأرثوذكس، لتهنئة الأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد، رافقه خلال الزيارة اللواء طارق مجاهد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن دمياط، واللواء عصام الليثى، سكرتير عام المحافظة، والنائب أسامة العبد، والنائب محمد الزينى، والنائبة إيفلين متى بطرس، ولفيف من القيادات الأمنية، والتنفيذية، وممثلى الأزهر، والمجتمع المدنى بدمياط.

 

وكان فى استقبال الوفد الأب بندليمون راعى كنيسة الروم الأرثوذكس ورحب بالحضور، مؤكدا أنه لا يشعر بالعيد إلا بحضور أشقائه المسلمين، وإننا أبناء وطن واحد.


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