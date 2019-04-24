محافظ المنيا يوجه بتكثيف حملات مراقبة الأسواق وأعمال النظافة العامة ورفع الإشغالات

المنيا - فريق المحافظات

أعلن اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، عن تشكيل غرفة عمليات فرعية بالمراكز والمدن وربطها على مدار اليوم بغرف العمليات بالصحة والتموين وغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، لتلقى أى شكاوى أو بلاغات خلال أعياد الربيع.

ووجه المحافظ بتجهيز جميع الحدائق والمتنزهات وفتحها أمام المواطنين للاستمتاع خلال هذه الفترة لإضفاء جو من البهجة والسرور على أهالي المنيا.

وقرر المحافظ إلغاء جميع الإجازات والراحات لرؤساء الوحدات المحلية ونوابهم ورؤساء الأحياء والوحدات القروية، وجميع القائمين على مديريات الخدمات للمتابعة والرقابة المستمرة على سير العمل خلال أعياد الربيع وتوفير كافة الخدمات للمواطنين.

كما شدد ،على تكثيف حملات مراقبة الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ بيع الأسماك المملحة والمدخنة وكافة السلع الغذائية، للتأكد من سلامة المنتج والمعروض ومطابقته للمواصفات واتخاذ الإجراءات القانونية نحو العينات غير المطابقة والمخالفين ،مع تكثيف الحملات التموينية لتمشيط الأسواق وضبط الأسماك المملحة غير الصالحة.

ووجه المحافظ بمتابعة جميع أعمال النظافة العامة ورفع الإشغالات ونظافة الشوارع ، كما كلف مديرية الصحة بالقيام بحملات طبية وصحية للتفتيش على كافة منافذ بيع الأغذية وإعلان حالة الطوارئ القصوى وإعداد المستشفيات والمراكز الطبية لاستقبال أي حالة إصابة واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والعلاجية اللازمة مع تجهيز غرف العمليات والعناية المركزة ومراكز الاستقبال.

كما كلف جميع رؤساء الوحدات المحلية بإعداد كافة المعديات سواء العامة أو الخاصة لمواجهة تزايد أعداد المواطنين المتنقلين بين ضفتي النيل ومراجعة كافة المعدات واللنشات، للتأكد من صلاحيتها وأدوات الأمن والحماية وأطواق النجاة ومعدات الإطفاء مع التأكيد على عدم تجاوز الحمولة القانونية نظرًا للاستخدام المكثف وزيادة عدد الرحلات في تلك الأيام.

ومن جانب آخر، قال محافظ المنيا، إن مديرية الزراعة ازالت 158 حالة تعد على الأرض الزراعية بمساحة4 فدان و5 قيراط و22 سهم، وذلك خلال عدد من حملات الإزالة التي نظمتها المديرية على مستوى مراكز المنيا في الفترة من 15 وحتى 21 مارس الماضى، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية داخل زمام المحافظة.

وقال المهندس أبو الخير مصطفى مديرمديرية الزراعة بالمنيا، إن الحملة أسفرت عن إزالة حالتين تعدي بمركز العدوة بمساحة 23 سهم ، و4 حالات تعدى بمركز مغاغة بمساحة 4 قيراط و6 سهم، و125حالة بمركز بني مزار بمساحة 3 فدان 5 قيراط و23 سهم، و 3 حالات بسمالوط بمساحة و2 قيراط وسهم ، و6 حالات بمركز المنيا بمساحة 3 قيراط 23 سهم،و4حالات في أبوقرقاص بمساحة 3 قيراط و 11سهم ، و7 حالات بملوي بمساحة 4 قيراط و13 سهم ، و حالة بديرمواس بمساحة 6 سهم ، بالإضافة إلي 6 حالات إصلاح زراعي بمساحة 4 قيراط و12 سهم.