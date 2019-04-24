محافظ القليوبية يتابع سير الأعمال بالمجزر الآلى ومستشفى الحروق بالقناطر الخيرية

وخلال تفقد المحافظ، للمجزر اطمئن على ترميم الغرف ودورات المياه والمبنى الإدارى وكذلك تم عمل محطة معالجة مياه خاصة بصرف المجزر.

وبعد ذلك توجه المحافظ، لمستشفى للحروق والتى تعد أول مستشفى تخصصى يتم عملها بالمحافظة والمقامة على مساحة 1000 متر مربع وتتكون من دور أرضى بالإضافة إلى ثلاث طوابق أخرى، الدور الأرضى يشمل "استقبال وطوارئ - أشعة- عيادة حروق- مطبخ- مغسلة"، كما يتكون الطابق الأول من "2 غرفة عمليات - 12 سرير رعاية مركزة - غرف إفاقة"، ويشتمل الطابق الثانى على "12 سرير إقامة"، وبالنسبة للطابق الثالث فأنه يحتوى على معمل وغرف ومكاتب إدارية.

وتجدر الإشارة إلى أن حاكم إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة تحملت تكلفة تنفيذ الانشاءات على أعلى مستوى تكنولوجى مع توفير نظام متكامل للحرائق والتكييف المركزى، وعلى هذا النحو فمن المتوقع أن يتم وضع حجر الأساس للمستشفى خلال الشهر المقبل.

وخلال جولة المحافظ، بحدائق القناطر الخيرية وجه بسرعة الانتهاء من تجهيز الحدائق العامة بالقناطر الخيرية مطالبا بفتح متحفى الرى والطفل، والمتنزهات والأماكن السياحية، وتطوير الميدان الرئيسى للمدينة للقضاء على التكدس المرورى.

ورافق المحافظ خلال الجولة رحاب المزين رئيس مجلس مدينة القناطر الخيرية، والدكتورة أمل العسيلي مدير مديرية الطب البيطرى، والدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.