محافظ الغربية: توفير الأسماك بأنواعها والسلع الغذائية بالأسواق خلال شم النسيم

الغربية- عادل ضرة -مصطفى عادل

أكد اللواء هشام السعيد، محافظ الغربية، على استعداد المحافظة لاستقبال شم النسيم بتوفير السلع الغذائية الخاصة بهذه المناسبة مثل الأسماك بمختلف أنواعها والبيض وغيرها، التى يكثر الطلب عليها فى شم النسيم وتكثيف حملات الرقابة والمتابعة على الأسواق والمحال وضبط أى تلاعب أومخالفات أوإستغلال وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار المحافظ فى بيان له أن سيتم تشغيل المخابز بما يحقق وفرة فى رغيف الخبز للمواطنين طوال اليوم، وإحكام الرقابة على المخابز ومنافذ بيع السلع الغذائية وضمان سلامة التخزين والمعروض منها بالأسواق.

كما أصدر المحافظ توجيهاته بتشكيل غرف عمليات لتلقى بلاغات المواطنين بمختلف قطاعات الخدمات والعمل على حلها فوراً وتكثيف ورديات العمل فى مختلف قطاعات المرافق والخدمات