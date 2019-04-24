محافظ الغربية: توفير الأسماك بأنواعها والسلع الغذائية بالأسواق خلال شم النسيم

أكد اللواء هشام السعيد، محافظ الغربية، على استعداد المحافظة لاستقبال شم النسيم بتوفير السلع الغذائية الخاصة بهذه المناسبة مثل الأسماك بمختلف أنواعها والبيض وغيرها، التى يكثر الطلب عليها فى شم النسيم وتكثيف حملات الرقابة والمتابعة على الأسواق والمحال وضبط أى تلاعب أومخالفات أوإستغلال وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وأشار المحافظ فى بيان له أن سيتم تشغيل المخابز بما يحقق وفرة فى رغيف الخبز للمواطنين طوال اليوم، وإحكام الرقابة على المخابز ومنافذ بيع السلع الغذائية وضمان سلامة التخزين والمعروض منها بالأسواق.
كما أصدر المحافظ توجيهاته بتشكيل غرف عمليات لتلقى بلاغات المواطنين بمختلف قطاعات الخدمات والعمل على حلها فوراً وتكثيف ورديات العمل فى مختلف قطاعات المرافق والخدمات
وكانت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الغربية، أعلنت على استعداد المديرية لاستقبال احتفالات أعياد الربيع وشم النسيم بتكثيف حملات التفتيش والرقابة على مصانع تدخين الأسماك والرنجة وفحص الإنتاج أولاً بأول وأماكن عرض وبيع الأسماك المملحة والمدخنة وكذا المعلبات.
وأعلنت المديرية في بيان لها على تقديم الدعم وكافة إحتياجات مجازر المحافظة ال20 من خلال مشروع تحسين الخدمة بالمجازر (المادة الملونة – أدوات النظافة والمطهرات)، و تفعيل غرفة الطوارئ المركزية بالمديرية وفروعها التابعة بمراكز المحافظة الثمانية على مدار الـ 24 ساعة بنظام النوبتجيات لتلقى شكاوى المواطنين أو أي جهة رقابية أو رئاسية.
كما تم إلغاء الإجازات والراحات للأطباء وإدارة المجازر والتفتيش على اللحوم خلال تلك الفترة ووضع برنامج زمني وخطة للمرور والمتابعة اليومية على أسواق المحافظة بشكل عام لإحكام الرقابة البيطرية على كافة المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيوانى ومنتجاتها وخاصة الأسماك وأنواعها ليلاً ونهاراً.
وأوضحت المديرية فى بيانها أن هناك تنسيق وتعاون مع غرفة الطوارئ بالمحافظة لتلقى أى شكاوى ترد حيال المخالفات بمعرفة كمائن المحافظة، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية والمشاركة فى أعمال الضبطيات وإحكام الرقابة البيطرية على الأسواق وتعميم برنامج إرشادى وتثقيفى على مستوى مراكز المحافظة الـ8 من خلال إدارة الإرشاد البيطرى وأقسامها بالإدارات البيطرية لتقديم التوعية بأساليب طرق المعرفة ومدى صلاحية الأسماك للإستهلاك الأدمى من عدمه بمختلف أنواعها (طازجة – مدخنة ومملحة) وذلك من خلال الندوات.
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