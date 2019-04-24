محافظ الدقهلية يستقبل المهنئين بعيد القيامة المجيد

وأكد شاروبيم أن شعب مصر شعب يعلم الدنيا التسامح والعيش في سلام وأنه شعب لا يستطيعون التشكيك فى وطنيته وانتمائه.

ووجه محافظ الدقهلية التهنئة لشعب مصر كله والدقهلية بمناسبة عيد القيامة المجيد، كما وجه التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية وشعب مصر على النجاح الباهر للاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وقال شاروبيم إن الشعب المصرى يؤكد للعالم كل يوم أنه جدير بالاحترام والتقدير وأنه يثبت وقت الشدائد أنه لا يمكن لأحد تضليله أو التشكيك في

قدراته.