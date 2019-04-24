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ويؤكد شعب واحد يعلم الدنيا التسامح..

محافظ الدقهلية يستقبل المهنئين بعيد القيامة المجيد

الأربعاء، 24 أبريل 2019 12:40 م
محافظ الدقهلية يستقبل المهنئين بعيد القيامة المجيد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية والمهنئين
الدقهلية - شريف الديب
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استقبل الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، اليوم المهنئين بعيد القيامة المجيد من العاملين بالديوان العام ومديريات الخدمات والمراكز والمدن والأحياء.

وأكد شاروبيم أن شعب مصر شعب يعلم الدنيا التسامح والعيش في سلام وأنه شعب لا يستطيعون التشكيك فى وطنيته وانتمائه.
 
ووجه محافظ الدقهلية التهنئة لشعب مصر كله والدقهلية بمناسبة عيد القيامة المجيد، كما وجه التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية وشعب مصر على النجاح الباهر للاستفتاء على التعديلات الدستورية. 
 
وقال شاروبيم إن الشعب المصرى يؤكد للعالم كل يوم أنه جدير بالاحترام والتقدير وأنه يثبت وقت الشدائد أنه لا يمكن لأحد تضليله أو التشكيك في 
قدراته.
 
 
 
 
 

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