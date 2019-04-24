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محافظ الدقهلية: سحب الأراضى من غير الجادين بالمنطقة الصناعية فى جمصة

الأربعاء، 24 أبريل 2019 05:19 م
محافظ الدقهلية: سحب الأراضى من غير الجادين بالمنطقة الصناعية فى جمصة جانب من الاجتماع
الدقهلية - شريف الديب
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عقد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، اجتماعا اليوم مع مجلس إدارة المنطقة الصناعية فى جمصة، واستعرض خلاله عددا من الموضوعات المتعلقة بسبل تعظيم الاستثمار هناك وتيسير الإجراءات على المستثمرين فى إطار القانون وبما يحافظ على موارد الدولة.

وقرر محافظ الدقهلية، إلغاء تخصيص أى قطعة أرض لم يتم استلامها من قبل المستفيدين، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ إعلانهم اليوم، كما يتم إلغاء تخصيص الأراضى التى تم استلامها ولم يظهر أصحابها جدية فى الاستثمار خلال ثلاثة أشهر من اليوم وطرحها لمستثمرين جدد، على أن تتخذ كافة الإجراءات وفقا للقانون .

كما قرر شاروبيم إلغاء طرح 36 فدانا عن طريق حق الانتفاع وطرحها فى مزاد علنى لمن يريد الإيجار، وقال: نحن مع جميع الجادين من المستثمرين وندعمهم بكل ما نستطيع لتوفير فرص عمل وزيادة الإنتاج المحلى لمختلف السلع التى تعود بالنفع على المواطنين.

وشدد محافظ الدقهلية على أننا لا نملك وقتا لنضيعه فى مكاتبات ومخاطبات ولابد من إنهاء الإجراءات بأسرع وقت ممكن لتوفير.

حضر الاجتماع المهندس مختار الخولى السكرتير العام للمحافظة واللواء أحمد رأفت السكرتير العام المساعد ومصباح عيد المستشار القانونى للمحافظة والعميد أحمد مهدى مدير إدارة الحماية المدنية .


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