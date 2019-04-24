محافظة شمال سيناء تعلن قائمة المشروعات الجديدة



أعلنت محافظة شمال سيناء، قائمة المشروعات الجديدة، المقرر افتتاحها خلال احتفالات المحافظة بالعيد القومى.

وقالت المحافظة، فى بيان لها اليوم الأربعاء، أن المشروعات التى يتم افتتاحها فى مدينة العريش، هى انشاء المبنى الإدارى لرخص القيادة بإدارة مرور شمال سيناء بتكلفة 5 ملايين و 50 ألف و 572 جنيها، كما يتم افتتاح عدد 36 عمارة سكنية فى حى المساعيد بالعريش بعد إعادة تأهيلها بتكلفة 88 مليون و 750 ألف جنيه، وافتتاح محطتى تحلية لمياه البحر فى المساعيد بالعريش بطاقة 5000 مترا مكعبا لكل منها وتكلفتا 175 مليون جنيها .

وفى مركز ومدينة بئر العبد يتم افتتاح انشاء عدد 16 منزلا بدويا فى قرية 6 أكتوبر بتكلفة 4 ملايين و 9000 جنيها ، افتتاح مدرسة التعليم الأساسى فى قرية الكرامة بتكلفة مليونين و 300 ألف جنيها ، وافتتاح المعهد الأزهرى فى بالوظة بعد ترميمه داخليا بتكلفة 500 ألف جنيها .

وفى مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء يتم افتتاح انشاء مبنى مجلس مدينة الحسنة الجديد بتكلفة 7 ملايين و 500 ألف جنيها ، افتتاح خزان مياه سعة 400 مترا مكعبا من المياه المالحة و 700 مترا مكعبا من المياه المحلاة بتكلفة 3 ملايين و 500 ألف جنيها ، افتتاح مدرسة فى الحسنة بتكلفة مليونين و 300 ألف جنيها ، وافتتاح المرحلة الثانية من قرية الجوفة لعدد 70 منزلا والمسجد الجديد بتكلفة 49 مليون و 200 ألف جنيها .

وفى مركز ومدينة نخل بوسط سيناء أيضا يتم افتتاح انشاء عدد 21 منزلا بدويا فى المدينة ، 20 منزلا بدويا فى قرية صدر الحيطان ، ومنزل بدوى للمواطن المتضرر داخل مدينة نخل بتكاليف اجمالية 8 ملايين و 370 ألف جنيها .. الى جانب افتتاح انشاء عدد 30 منزلا بدويا فى قرية وادى الحاج بتكلفة 9 ملايين و 574 ألف جنيها ، افتتاح حاجز توجيه وقناة صناعية فى وادى أبو طريفة لحماية مدينة نخل من أخطار السيول بتكلفة 5 ملايين و 702 ألف جنيها.

وفى مركز ومدينة الشيخ زويد يتم افتتاح بئرى مياه فى محطة الكوثر بتكلفة 600 ألف جنيها، وذلك ضمن مشروع انشاء عدد 10 آبار فى المدينة بتكلفة اجمالية 3 ملايين و 150 ألف جنيها علاوة على وضع حجر الأساس لانشاء مدرسة تعليم أساسى فى حى الحمايدة بالمدينة تضم عدد 22 فصلا بتكلفة 9 ملايين و 500 ألف جنيها .

وفى رفح افتتاح عدد 9 عمارات سكنية تمثل المرحلة الأولى من مدينة رفح الجديدة التى تتكلف 90 مليون جنيها .