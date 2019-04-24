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محافظة القاهرة تستعد لاستقبال شم النسيم وعيد القيامة برفع الطوارئ وغرفة عمليات

الأربعاء، 24 أبريل 2019 10:26 ص
محافظة القاهرة تستعد لاستقبال شم النسيم وعيد القيامة برفع الطوارئ وغرفة عمليات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى
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أصدر اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة تعليماته لرئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة ورؤساء الأحياء برفع كافة آثار عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية من مخلفات ولافتات، وإزالة كافة التشوهات وإعادة الشئ لأصله، وإصلاح وترميم الأرصفة والشوارع لإعادة الرونق الحضارى للعاصمة، كما أكد على رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال شم النسيم وأعياد الأخوة الأقباط وذلك برفع الإشغالات حول الكنائس والحدائق والتأكد من رفع كفاءة الانارة في الطرق المؤدية إليها ومراجعة النظافة حولها.
 
وشدد المحافظ على ضرورة التنسيق بين مديريات التموين والطب البيطري والشئون الصحية، وتكثيف الجهود فى مجال تفعيل دور الرقابة التجارية لحماية المستهلك من أساليب التلاعب والغش التجارى، وشن الحملات المشتركة على الأسواق لفحص المعروض السلعي من المواد الغذائية التي يزداد إقبال المواطنين عليها خلال هذه الفترة قبل طرحها للبيع مثل الأسماك المملحة والمدخنة والمحفوظة  والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى حفاظاَ على صحة المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين مع تركيز سيارات للإسعاف بأماكن الحدائق والمتنزهات.
 
كما أكد على هيئة نظافة وتجميل القاهرة بمراجعة النظافة وولاعات الإنارة حول الكنائس والحدائق، ورفع كافة المخلفات وخاصة مخلفات الأسماك والرنجة والتأكد من سلامة وسائل الترفيه والتسلية من قطارات وبدالات مائية داخل الحدائق حفاظا على سلامة المواطنين.
 
ووجه محافظ القاهرة للإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية بتشديد الرقابة على مراكب التنزه والمراسى النيلية للتأكد من توافر التراخيص والاشتراطات الملاحية وعوامل الأمان والسلامة بها من أدوات إطفاء وإنقاذ مع الالتزام بالحمولة المحددة لها ، وغلق أي مرسى ومنع أي وحدة نيلية من التحرك بالمياه قبل توافر اشتراطات الأمان وإتخاذ الاجراءات القانونية ضد المراسي ومنعها من العمل في حالة عدم توافر الضوابط المقررة سواء بعوامل الأمان أو الحماية المدنية .
 
كما تم تشكيل غرفة عمليات تعمل على مدار 24 ساعة وربطها بغرف العمليات بالهيئات ومديريات الخدمات المختلفة لتلقي شكاوى المواطنين وبلاغاتهم بشأن وجود قصور في توفير الخدمات وخاصة السلع الحيوية مثل أسطوانات البوتاجاز والخبز  وإعلان حالة الطوارئ القصوى في كافة مديريات الخدمات وهيئة نظافة وتجميل القاهرة وهيئة النقل العام وإلغاء أجازات العاملين بها لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين خلال تلك الفترة  .
 
 

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