مجموعة أكور العالمية تستهدف إنشاء 30 فندقا فى مصر خلال عامين

كتبت: إنجى مجدى

كشف مارك ويليس، المدير التنفيذى لفنادق أكور فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عن عزم المجموعة إنشاء 60 فندقاً جديداً فى 14 دولة فى إفريقيا، نحو نصفهم فى مصر، خلال السنوات الأربع المقبلة.

وبحسب شبكة بلومبرج، الأمريكية، الأربعاء، فإنه على مدار العامين المقبلين، ستفتح شركة الفنادق الأوروبية أكثر من نصف العدد المخطط فى مصر، إذ قال ويليس إن البلاد تشهد انتعاشة بعد أن "أضرت" عوامل خارجية "بهذه الصناعة" داخلها.

وأوضح ويليس فى مقابلة مع الشبكة من العاصمة الكينية نيروبى إن "مصر تعاود الصعود بعد 10 سنوات من الأوضاع الصعبة بسبب عوامل خارجية، لكنها تتحسن الآن". وتفوقت مصر على المنطقة الساحلية فى كينيا كوجهة مفضلة للسياح والمستثمرين الأوروبيين. وأشار المدير التنفيذى لأكور إن إيرادات غرفة أكور ارتفعت بنسبة 20٪ على أساس سنوى.

وقال إن"مدينة مومباسا الساحلية فى كينيا ليست فى طليعة عقول الناس اليوم ". مشيرا إلى أنهم يستهدفون حاليا مصر والتلا تشتهر برحلات السفاري والسياحة الشاطئية.

حافظت القارة السمراء على معدلات غير مسبوقة من النمو الاقتصادى، مدفوعة بشكل رئيسى بالطلب المحلى القوى، وتحسين إدارة الاقتصاد الكلى وتحسين الاستقرار السياسى. الأسواق الرئيسية ضمن خطتها للنمو، تشمل نيجيريا وإثيوبيا وجنوب إفريقيا، حيث ستنشأ بهم 10 و 7 و3 فنادق على التوالى بحلول عام 2020.

وستمول مجموعة الفنادق خطتها بأكثر من مليار دولار من صندوق كاتارا للضيافة الذى أنشئ العام الماضى لصالح أفريقيا جنوب الصحراء، وأكور هى المستثمر الرئيسى حتى الآن بمبلغ 500 مليون دولار.