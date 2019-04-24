مجلس الأعمال المصرى الصينى: 194 مليار دولار حجم التجارة بين الصين وأفريقيا

كتب أحمد عبد الرحمن

قال الدكتور مصطفى إبراهيم عضو مجلس الأعمال المصرى الصينى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، التقى الرئيس الصينى أكثر من 6 مرات، موضحاً أن الرئيس الصينى لم يلتق رئيسا أكثر من 6 مرات، وهذا دلالة على قوة العلاقات السياسية والاقتصادية.

وأكد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع خالد أبو بكر، أن علاقات مصر الاقتصادية مع دول العالم، تنقسم إلى ثلاث مجموعات، منها ما لديها القدرة تساعدنا ولكنه لا تريد أن تساعدنا، ومجموعة أخرى لديها الرغبة فى مساعدتنا ولكن ليس لديها القدرة، ومجموعة أخرى قلائل لديها الرغبة والقدرة فى مساعدتنا، وعلى رأسها الصين.

وأشار إلى أن مبادرة الحزام والطريق، فكرة استدعاء الماضى فيما يفيد المستقبل، ولأن الاقتصاد العالمى يمر بفترة بها تقلص، قررت الصين أن تستدعى الفكرة مرة أخرى وتستثمر فيها، مؤكداً أن مصر منطقة محورية فيها، لأن الصين تقوم بتنمية تجارتها.

وأوضح أن حجم التجارة بين الصين وإفريقيا 194 مليار دولار، وتريد إيصالها فى 2020 إلى 400 مليار دولار، أما مع الدول العربية 223 مليار دولار تريد إيصالها إلى 450 مليار دولار عام 2020، ومصر حجر الزاوية فى إفريقيا والدول العربية.