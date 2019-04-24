متى إعلان خريطة المعارض الخارجية للعام المالى المقبل؟.. مصدر حكومى يجيب

كتب – إسلام سعيد

كشف مصدر حكومى بوزارة التجارة، أسباب تأخر البرنامج الجديد للمعارض الخارجية للعام المالى 2019-2020، مشيرا إلى أن الاعتمادات المالية للهيئة العامة لتنمية الصادرات لم تتضح بعد، خاصة فى ظل حدوث تداخل مع جزء من المخصصات المالية لهيئة لتنمية الصادرات مع مركز تحديث الصناعة.

وأضاف المصدر – فضل عدم ذكر اسمه – لـ"اليوم السابع"، أن مخصصات برنامج المعارض الخارجية تدخل ضمن ميزانية صندوق دعم وتنمية الصادرات والمخصص له 6 مليارات جنيه بدءا من العام المالى المقبل، بعد أن كان مخصص له 4 مليارات جنيه فى البرنامج السابق.

وأشار المصدر، إلى أن انشغال المجالس التصديرية فى الأشهر الثلاثة الماضية فى مشاورات البرنامج الجديد لدعم الصادرات، وحل متأخرات برنامج رد الأعباء، كان سببا فى تأخر بعض المجالس عن إرسال مستهدفات المعارض الخارجية الخاصة بقطاعات معينة إلى هيئة تنمية الصادرات.

وأوضح المصدر، أن هيئة تنمية الصادرات تتواصل مع المجالس التصديرية حاليا للتوافق حول خطة المعارض الجديدة، مشيرا إلى أنه من المستهدف إعلان الخريطة كاملة للمعارض الخارجية فى مايو 2019.

يشار إلى أنه كان مقرر الإعلان عن الخريطة الجديدة للمعارض الخارجية، نهاية فبراير 2019، لكن لم يتم التوافق على مستهدفات كل قطاع للمعارض.