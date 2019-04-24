ماكرون وآبى يناقشان مستقبل تحالف رينو ونيسان وتحقيقات غصن

قال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن ماكرون ورئيس وزراء اليابان شينزو آبي بحثا الثلاثاء مستقبل التحالف بين شركتي رينو ونيسان والتحقيق الجاري في طوكيو بشأن مخالفات مالية مزعومة لرئيس نيسان السابق كارلوس غصن.

وقال مسؤول بالرئاسة الفرنسية في بيان "هذه الشراكة الصناعية أثبتت صمودها.

"الأمر يعود الآن إلى رواد القطاع الصناعي لجعل التحالف أكثر قوة حتى يمكنه التصدي للمشكلات التكنولوجية التي يشهدها قطاع صناعة السيارات".

وقال المسؤول إن فرنسا تحترم النظام القضائي الياباني وتتابع عن كثب للتأكد من احترام حقوق غصن.

ووجه الادعاء الياباني اتهاما آخر لغصن يوم الاثنين بارتكاب خيانة جسيمة للأمانة. وجاء هذا الاتهام في نفس اليوم الذي كان من المقرر أن تنتهي فيه فترة احتجاز غصن.