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الأربعاء، 24 أبريل 2019 09:30 ص
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مادورو يعلن سيطرة حكومته الكاملة على فنزويلا

الأربعاء، 24 أبريل 2019 09:15 ص
مادورو يعلن سيطرة حكومته الكاملة على فنزويلا مادورو
كاراكاس (أ ش أ)
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قال الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو، إن حكومته تسيطر على بلاده بالكامل، متابعا: "نشهد إشرافا كاملا للحكومة، وإدارة القوات المسلحة على أراضى البلد، وأنا كرئيس شرعى أقوم بإدارة العلاقات الوطنية والخارجية، وتنفيذ كل التزاماتي".

وأكد مادوروـ حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الأربعاءـ أن حكومته ستواصل إدارة البلاد؛ حاملة الدستور فى يدها، وبشكل ديمقراطى وبالتعاون مع الشعب، مضيفا "ستدخل المحاولة الفاشلة للانقلاب على الدولة فى تاريخ بلادنا وكأنها كوميديا، فى البداية تمثل هذه القصص مأساة ثم تتكرر ككوميديا، وقد شهدنا فى 11 أبريل عام 2002 مأساة هنا، فى قصر ميرافلوريس -محاولة الإطاحة بنظام هوغو تشافيز- والآن شهدنا فى 23 يناير الماضى تكرارا لنفس القصة".

وتعانى فنزويلا من أزمة سياسية عميقة، بعدما أعلن زعيم المعارضة خوان جوايدو توليه مهام رئيس البلاد مؤقتا؛ ومنذ ذلك الحين تم الاعتراف به من قبل أكثر من 50 دولة، بما فى ذلك الولايات المتحدة التى تريد تنحى الرئيس الحالى نيكولاس مادورو.

 


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