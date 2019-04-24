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لأول مرة.. مصر للطيران تسير رحلة خاصة إلى مدينة لينز النمساوية

الأربعاء، 24 أبريل 2019 11:26 ص
لأول مرة.. مصر للطيران تسير رحلة خاصة إلى مدينة لينز النمساوية مصر للطيران تسير رحلة خاصة إلى مدينة لينز النمساوية
كتبت رحاب نبيل
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وقعت شركة مصر للطيران اليوم الأربعاء، بروتوكول تعاون أكبر شركة سياحة بالنمسا وهى شركة Express Travel International (ETI) والتى تعد أحد أكبر شركات السياحة بأوروبا.

 

 ومن خلال هذا البروتوكول، تسيير الشركة رحلة أسبوعيًا – كل يوم سبت – من مدينة لينز بالنمسا إلى مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية، تبدأ هذه الرحلات اعتبار من الشهر الجارى وتستمر لمدة عام، وذلك فى إطار دور مصر للطيران فى تنشيط حركة السياحة الوافدة إلى جمهورية مصر العربية.

 

وحرصت مصر للطيران متمثلة فى إدارة الرحلات الخاصة بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية بتفعيل هذا التعاون الأول من نوعه بالتنسيق والتعاون مع هيئة تنشيط السياحة المصرية بهدف تعزيز تواجدها بالسوق النمساوى مع التوسع تدريجيًا فى هذا السوق الواعد.

 

وقع البروتوكول مجدى عمر مساعد المدير التنفيذى لشركة ETI،و أحمد وجدى مدير عام الإدارة العامة للشبكات وتخطيط والأسطول بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، وذلك بحضور لفيف من قيادات الشركتين.

 

 ومن المقرر أن تقلع الرحلة رقم MS3019 المتجهه إلى مدينة لينز من مطار شرم الشيخ الدولى فى تمام الساعة 17:30عصرًا، لتصل مدينة لينز بالنمسا فى تمام 21:50 مساءً،وذلك على متن أحدث طائرات الشركة من طراز البوينج B737-800NG، هذا بالإضافة إلى رحلات مصر للطيران المنتظمة إلى مدينة ﭬــينا التى تصل خمس رحلات أسبوعيًا - أيام الجمعة والسبت والأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع.


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