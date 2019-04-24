كيف نصح حاكم دبى ابنه "حمدان" عقب إهداءه ديوانه الشعرى "قصائدى فى حب الخيل"

كتب محمد تهامى زكى

أهدى الشيخ محمد بن راشد آل المكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء الإماراتى وحاكم دبى، نسخة من ديوانه الشعرى "قصائدى فى حب الخيل" لابنه الشيخ حمدان بن راشد، ولى عهد دبى.

وجاء نص الإهداء: "إلى الابن الغالى حمدان، عند التتويج بالمركز الأول لا تنسى أن ترفع يدك بالفوز والنصر والحب، أهديك قصائدى فى حب الخيل، أبوك المحب دوما محمد بن راشد آل مكتوم".



إهداء حاكم دبى

وطرح الشيخ محمد بن راشد، مارس الماضى، كتابا جديدا يحمل عنوان "قصائدى فى حب الخيل"، ضمن سلسلة الكتب التى يصدرها حاكم دبى.



غلاف الديوان الشعرى

الكتاب الجديد للشيخ محمد بن راشد يتضمن 18 قصيدة باللغتين العربية والإنجليزية، كما يتضمن العديد من الأعمال الفنية التى تسجد كلمات القصائد والعلاقة القوية التى تجمع بين الشيخ محمد بن راشد والخيل.

يذكر أن الشيخ محمد بن راشد أطلق مؤخرا كتابه "قصتى"، الذى يضم 50 قصة من قصص حياة حاكم دبى، فى إطار الاحتفال بمرور 50 عاما على توليه أول منصب داخل دولة الإمارات، حيث يعد سيرة ذاتية غير مكتملة.