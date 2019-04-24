كهرباء الأقصر تعلن تفاصيل تقسيط فواتير الكهرباء.. تعرف عليها

الأقصر - أحمد مرعى

أعلن رئيس قطاع كهرباء الأقصر المهندس زكريا عبدالحميد، أنه بشأن شكاوى بعض المواطنين من ارتفاع فواتير استهلاك الكهرباء الشهرية وتوجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم لحل هذه المشاكل وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وتم العرض على رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وقد وجه على الفور بإتباع الآتي.

1ـ بالنسبة لفواتير استهلاك الكهرباء التي تترواح قيمتها ما بين 1500 و2000 جنيه سيتم تقسيطها على دفعات نقدية مع الفروع المختصة حسب مقدرة المواطن الفعلية على السداد.

2ـ بالنسبة لفواتير استهلاك الكهرباء التي تزيد قيمتها عن هذه المبالغ وما أعلى منها فإنه طبقا لتعليمات المهندس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب سيتم إعادة تقسيطها وتشريحها على متوسطات الاستهلاك بدون أية فوائد بطريقة ترضي المواطنين، وذلك في إطار الحرص على مصلحة المواطنين.