كاميرات مراقبة تكشف تحول لحظات الإفطار فى سريلانكا إلى جحيم

أظهرت مقاطع مصورة لكاميرات مراقبة، اثنين من الانتحاريين وهما يصلان إلى مطعم أحد فنادق سريلانكا، الذى كان هدفا لسلسلة تفجيرات الأحد الماضى، إلى جانب 3 فنادق أخرى و3 كنائس.

ويظهر فى الفيديو المفجرين وهما يرتديان حقيبتى ظهر وقبعتين فى محاولة لإخفاء وجوههما ويبتسمان بينما كانا يناقشان على ما يبدو مؤامرتهما فى المصعد، حسبما نشرت صحيفة "صن" البريطانية.

ويمكن رؤية أحدهما وهو ينضم للطابور الذى اصطف لتناول الإفطار فى فندق "شانغري-لا" فى العاصمة كولمبو قبل أن يفجر قنبلة تسفر عن مقتل سياح وموظفين.

وفى أحدث حصيلة للضحايا، قتل 360 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 500 آخرين، فى سلسلة من الهجمات الإرهابية المنسقة التى وقعت فى ساعة مبكرة من صباح الأحد، خلال قداس عيد القيامة.

وبعد ثوان، فجر زهران هاشم عبوة ثانية أسفرت عن مقتل الشاب البريطانى دانييل لينسى، وأخته أميلى

ويقال إن زهران هاشم هو العقل المدبر لتفجيرات سريلانكا، وسبق أن نشر مقاطع فيديو على موقع "يوتيوب" يحرض فيها على التمييز على أساس الاعتناق الدينى.

كما أسفر استهداف الفندق عن مقتل الأم البريطانية أنيتا نيكولسو، وابنها أليكس، وابنتها أنابيل، بحسب الصحيفة البريطانية.

وكانت كاميرا مراقبة أخرى أظهرت، الثلاثاء، لحظة دخول الانتحارى الذى فجر إحدى الكنائس فى سريلانكا، الذى تقدم صوب المصلين فى الكنيسة بشكل طبيعى، ثم اندس بينهم قبل لحظات من التفجير.

وأعلن تنظيم داعش مسئوليته عن الهجمات، التى يعتقد مسئولون إنها جاءت انتقاما للهجوم الذى استهدف المصلين فى مسجدين فى نيوزيلندا.