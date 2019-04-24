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قوات الحماية المدنية تنقذ شخصين بعد سقوط سيارتهم فى ملاحات الإسكندرية..صور

الأربعاء، 24 أبريل 2019 10:34 ص
قوات الحماية المدنية تنقذ شخصين بعد سقوط سيارتهم فى ملاحات الإسكندرية..صور إنقاذ الضحايا
كتب محمود عبد الراضي ـ الإسكندرية أسماء علي بدر
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فى سباق للزمن، تمكنت قوات الحماية المدنية، من إنقاذ شخصان سقطت بهما سيارة نقل بمياه الملاحات بالإسكندرية.

ونجحت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية بمساعدة قوة من قسم شرطة مينا البصل، من إنقاذ شخصين عقب سقوط سيارة نقل بمقطورة قيادة أحدهما بمياه الملاحات بدائرة قسم شرطة مينا البصل، حيث تلقت إدارة شرطة النجدة بالإسكندرية بلاغا يفيد أنه أثناء سير سيارة نقل بمقطورة بالطريق الدولى نزلة كوبرى البترول بدائرة قسم شرطة مينا البصل، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها مما أدى لانحرافها واصطدامها بالحاجز الخرسانى وسقوطها بمياه الملاحات.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمحل البلاغ وتمكنت من إنقاذهما وإخراجهما من المياه ونقلهما للمستشفى لتلقى العلاج، ولقى ذلك تقدير بالغ من المواطنين لسرعة استجابة الأجهزة الأمنية للبلاغ، مما ساهم فى إنقاذ قائد السيارة ومرافقه، ووجه اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية باتخاذ اللازم.

 

إنقاذ الضحايا
إنقاذ الضحايا

 

لحظة إنقاذ الضحايا
لحظة إنقاذ الضحايا

 


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