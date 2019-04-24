قناة صينية تبرز «مصر» ضمن أفضل المقاصد السياحية الأكثر شعبية لدى الصينيين

كتب أحمد عبد الرحمن

نشرت قناة الصين الناطقة باللغة العربية "CGTNARABIC"، فيديو يكشف ثمار تنفيذ مبادرة الحزام والطريق، وأفضل 10 مقاصد سياحية هي الأكثر شعبية لدى الصينيين في عام 2018 ، وجاء هرم خوفو ضمن القائمة المفضلة لدى السياح الصينيين زيارته.

ثمار تنفيذ مبادرة الحزام والطريق: منذ طرحت مبادرة "#الحزام_والطريق" في عام 2013، المزيد من الصينيين يختارون الدول الواقعة على طول "الحزام والطريق" كمقاصدهم السياحية، في مقطع فيديو نقوم بذكر أفضل 10 مقاصد سياحية هي الأكثر شعبية لدى الصينيين في عام 2018. #BRF2019 #CGTNARABIC_VIDEO pic.twitter.com/iiBd973At6 — CGTN Arabic (@cgtnarabic) ٢٤ أبريل ٢٠١٩

وأشارت القناة، عبر موقع "تويتر"، إلى أنه منذ طرحت مبادرة "الحزام والطريق" فى عام 2013، فإن المزيد من الصينيين يختارون الدول الواقعة على طول "الحزام والطريق" كمقاصدهم السياحية.

وتشمل المقاصد السياحية:

1 – برج خليفة: أطول مبنى فى العالم

فى عام 2018، سافر 875 ألف سائح صينى إلى دبى

2 – بحيرة بايكال: أعمق بحيرة فى العالم

هى أعمق بحيرة مياه عذبة فى العالم حيث يبلغ عمقها 1642 متر وتضم أكبر حجم للمياه العذبة السطحية

3 – هرم خوفو: أحد عجائب الدنيا السبع، حيث أصبحت مصر الوجهة المفضلة للسائحين الصينيين الذين سافروا إلى إفريقيا

4 – جامع السلطان أحمد: المسجد الوحيد فى العالم ذو ستة "مآذن"

ازداد عد دالسياح الصينيين فى تركيا عام 2018 بأنه عام السياحة فى تركيا

5 – أكبر نقطة انخفاضاً على سطح الأرض

بلغ منسوب شاطئ البحر الميت حوالى 400 متر تحت مستوى سطح البحر

6 – جزيرة بالى: واحدة من الوجهات الجزيرة الأكثرة شعبية فى العالم

الوجهة المفضلة للسياح الصينيين بفضل شواطئها الخلابة

7 – مدينة المغرب الزرقاء: واحدة من أجمل المدن فى العالم

فى عام 2018 كان هناك حوالى 180 ألف سائح صينى قد زاروا المغرب

8 – شط الجريد: أكبر بحيرة مالحة صحراوية فى العالم

هو شط يقع فى الصحراء التونسية يبلغ عرضه الأقصى 120 كم

9 – تامان نيجارا: واحدة من أقدم الغابات المطيرة فى العالم

أكبر حديقة وطنية فى شبه جزيرة ماليزيا، ويقدر عمرها بحوالى 130 مليون سنة

10 – صخرة الأسد معروفا باسم "سيجيريا" فى سيريلانكا: أعجوبة العالم الثامنة

تعتبر القلعة واحدة من أهم الآثار القديمة فى البلاد

وتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى العاصمة الصينية بكين، تلبية للدعوة الموجهة له من الرئيس الصينى "تشى جين بينج"، لحضور قمة منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي، بمشاركة العديد من رؤساء الدول والحكومات.

وقال السفير بسام راضى، إن مشاركة الرئيس فى القمة تأتى فى إطار أهمية مبادرة الحزام والطريق على الصعيد الدولي، وحرص مصر على التفاعل معها، لأنها تعد من الشركاء المحوريين للصين فى المبادرة، فى ضوء الأهمية الاستراتيجية لقناة السويس كأحد أهم الممرات البحرية للتجارة العالمية، فضلاً عما تمثله المشروعات القومية الكبرى الجارى تنفيذها فى مصر مثل المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس من أهمية فى إطار المبادرة، بالإضافة إلى اتساق محاور المبادرة مع العديد من أولويات التنمية والخطط القومية المصرية وفقاً لخطة مصر للتنمية المستدامة 2030، فضلاً عن علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة التى تجمع بين مصر والصين.