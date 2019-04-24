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قبل "شم النسيم" خلى بالك.. الحبس والغرامة عقوبة بيع الأسماك غير صالحة

الأربعاء، 24 أبريل 2019 01:00 ص
قبل "شم النسيم" خلى بالك.. الحبس والغرامة عقوبة بيع الأسماك غير صالحة فسيخ ـ أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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انتشرت فى الأيام الماضية وقائع القبض على بائعى ومروجى السلع الفاسدة، خاصة الأسماك واللحوم مع اقتراب احتفال المصريين "بشم النسم".

"اليوم السابع" يوضح عقوبة بيع السلع واللحوم والأسماك الغير صالحة للمواطنين.

يقول المحامى خالد محمد، إن  قانون العقوبات ينص على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.

وأضاف المحامى بالنقض، أن القانون نص فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار.

 


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