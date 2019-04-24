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فيديو.. وكالة الفضاء الفرنسية تعلن رصد أول زلزال على سطح المريخ

الأربعاء، 24 أبريل 2019 12:00 ص
فيديو.. وكالة الفضاء الفرنسية تعلن رصد أول زلزال على سطح المريخ المسبار الآلى الأمريكى InSight
كتب محمد رضا
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أعلنت وكالة الفضاء الفرنسية "CNES" أمس الثلاثاء، أن مقياس الزلازل "SEIS" الفرنسى على المسبار الآلى الأمريكى " InSight" سجل زلزالًا على سطح المريخ لأول مرة فى العالم.

وجاء فى بيان للوكالة – بحسب ما نشرته وكالة "سبوتنيك" الروسية، أمس الثلاثاء – أنه "سجل مقياس الزلازل إشارة مشابهة للزلازل المسجلة على سطح القمر خلال رحلات مركبة الفضاء الأمريكية المأهولة أبولو، فى 6 أبريل"، كما نشر مختبر وكالة ناسا للدفع النفاث، مقطع فيديو يوضح رصد الزلزال على سطح المريخ.

ويمتاز المسبار "إنسايت" بأنه مزود بأجهزة لقياس الزلازل وترمومتر جيوفيزيائى سيثبت فى بئر عنقها خمسة أمتار لقياس درجة حرارة باطن المريخ، كما أن هناك جهاز آخر سيقيس بدقة عالية تقلبات دوران الكوكب، ما سيساعد على تحديد توزيع الكتل فى باطنه وفهم تركيبه الداخلى.

ويحمل المسبار معدات لرصد درجات الحرارة وهزات الزلازل فى المريخ، وهى أمور لم يجر قياسها أبدا خارج كوكب الأرض، وسيقضى المسبار "إنسايت" 24 شهرا، أى ما يساوى عاما مريخيا واحدا، فى أخذ قراءات زلزالية وحرارية بحثا عن معلومات تساعد على معرفة كيف تشكل المريخ وأصل الأرض وغيرها من الكواكب الصخرية فى المجموعة الشمسية الداخلية.

المسبار الآلى الأمريكى " InSight"
المسبار الآلى الأمريكى " InSight"

 


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