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فيديو.. نيفين جامع: الحصول على قروض جهاز المشروعات سهل وسيناء لها وضع خاص

الأربعاء، 24 أبريل 2019 03:20 م
فيديو.. نيفين جامع: الحصول على قروض جهاز المشروعات سهل وسيناء لها وضع خاص نيفين جامع الرئيس التنفيذى للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
كتب إسلام سعيد
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قالت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن إتاحة قروض لجمعيات التمويل المتناهي الصغر من الجهاز يتم بطريقة سهلة، مشيرة إلى توجيه قروض أكبر إلى شمال سيناء. 
 
وأضافت جامع خلال توقيع عقود مع 11 جمعية أهلية اليوم، أن كافة الجمعيات الأهلية بالمحافظات تحصل على قروض لكن نركز على تنمية مجتمع شمال سيناء.
 
وأشارت إلى أن الغرض من إقراض الجمعيات الأهلية للتمويل متناهي الصغر هو الوصول إلى شرائح أكبر من الفئات الأكثر احتياجا والتي لا يمكن أن يصل إليها الجهاز.
 

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اخبار الاقتصاد

قروض المشروعات الصغيرة

نيفين جامع




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