video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 24 أبريل 2019 09:19 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

فيديو.. لحظة وصول السيسى إلى الصين للمشاركة بمنتدى "الحزام والطريق الثانى"

الأربعاء، 24 أبريل 2019 08:55 م
فيديو.. لحظة وصول السيسى إلى الصين للمشاركة بمنتدى "الحزام والطريق الثانى" الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد شرقاوى
إضافة تعليق

عرض أحمد موسى ببرنامجه "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، لحظة وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى الصين للمشاركة فى قمة منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولى.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى غادر صباح اليوم، الأربعاء، إلى الصين للمشاركة فى قمة منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولى.

وفى إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى السابعة والثلاثين لتحرير سيناء الحبيبة، قام  الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة يرافقه الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة  بمدينة نصر، وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد فى تقليد عسكرى أصيل للوفاء لشهداء مصر الأبرار.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الرئيس السيسى يصل إلى الصين للمشاركة بمنتدى "الحزام والطريق الثانى"

السيسى

الصين

الرئيس عبد الفتاح السيسى

عاجل

قناة صدى البلد

على مسئوليتى

احمد موسى




لا تفوتك
اعرف كل حاجة عن معرض سوبر ماركت أهلاً رمضان × 10 معلومات

اعرف كل حاجة عن معرض سوبر ماركت أهلاً رمضان × 10 معلومات

ذا صن: محمد صلاح أهم صادرات مصر إلى العالم منذ كليوباترا

ذا صن: محمد صلاح أهم صادرات مصر إلى العالم منذ كليوباترا

بعد سقوط الزمالك أمام بيراميدز.. الدورى المصرى على صفيح ساخن.. أبناء دياز فى الصدارة والمواجهات المباشرة تعزز فرص التتويج.. الهدايا تنهال على الأهلى قبل مواجهة كتيبة إيهاب جلال.. والفارس الأبيض فى مهمة انتحارية

بعد سقوط الزمالك أمام بيراميدز.. الدورى المصرى على صفيح ساخن.. أبناء دياز فى الصدارة والمواجهات المباشرة تعزز فرص التتويج.. الهدايا تنهال على الأهلى قبل مواجهة كتيبة إيهاب جلال.. والفارس الأبيض فى مهمة انتحارية

حازم حسين يكتب: معارضة الحناجر والخناجر.. الاستفتاء يفضح ديكتاتورية الأقلية وسذاجة آليات الاحتجاج السياسى .. فصائل الرفض السياسى أدمنت الحياة فى كنف النظام السابق على طريقة الصوب الزراعية و"حضّانات" الأطفال

حازم حسين يكتب: معارضة الحناجر والخناجر.. الاستفتاء يفضح ديكتاتورية الأقلية وسذاجة آليات الاحتجاج السياسى .. فصائل الرفض السياسى أدمنت الحياة فى كنف النظام السابق على طريقة الصوب الزراعية و"حضّانات" الأطفال

خلى بالك.. هذه القطارات ستتأخر اليوم بسبب إصلاحات السكة الحديد

خلى بالك.. هذه القطارات ستتأخر اليوم بسبب إصلاحات السكة الحديد

عشان ماتخسرش حد.. 8 طرق للتحكم فى غضبك

عشان ماتخسرش حد.. 8 طرق للتحكم فى غضبك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة