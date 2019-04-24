فيديو.. لحظة وصول السيسى إلى الصين للمشاركة بمنتدى "الحزام والطريق الثانى"

كتب محمد شرقاوى

عرض أحمد موسى ببرنامجه "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، لحظة وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى الصين للمشاركة فى قمة منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولى.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى غادر صباح اليوم، الأربعاء، إلى الصين للمشاركة فى قمة منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولى.

وفى إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى السابعة والثلاثين لتحرير سيناء الحبيبة، قام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة يرافقه الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر، وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد فى تقليد عسكرى أصيل للوفاء لشهداء مصر الأبرار.