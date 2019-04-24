فيديو .. حملات لازالة الأقفاص السمكية والتعديات على الاراضى الزراعية وتوفير سلع غذائية ب 13 شادر بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

ناقش الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ،استعدادات المحافظة لحملات ازالة التعديات على الاراضى الزراعية، وأملاك الدولة، وناقش بيان الاكشاك المرخصة وغير المرخصة، مكلفاً بوضع تقرير مفصل عن الأكشاك بالمحافظة، بالتعاون مع رؤساء المراكز والمدن، وحصر أعدادها ودراسة وضعها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة المخالف منها فوراً، ورفع مستوى النظافة والإنارة ومراجعة أوضاع الأكشاك والمقاهي بمحيط دور الأيتام، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف منها.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد بنداري، السكرتير العام، والمحاسب محمد أبوغنيمة، السكرتير العام المساعد، واللواء خالد اسماعيل، مساعد مدير الأمن للأمن العام، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات الخدمية، وعدد من القيادات التنفيذية.

قال محافظ كفرالشيخ ، انه سيتم تنظيم حملات مكبرة بالتعاون مع مديرية الأمن وجميع اجهزة المحافظة لازالة التعديات على الاراضى الزراعية وأملاك الدولة بجميع مراكز ومدن المحافظة للحفاظ على الرقعة الزراعية التى هى حق للأجيال القادمة، فضلاً عن عمل حملات لإزالة الأقفاص السمكية بنهر النيل.

وشدد محافظ كفرالشيخ، على إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة من المهد ومصادرة المعدات المستخدمة في المخالفات مصادرة كاملة مع ضم المقاول إلى المحضر كشريك في التعدي، حيث انه يعلم يقيناً ان التعدى على الأرض الزراعية مخالفة يجرمها القانون، مؤكداً أن التعدي على الأراضي الزراعية جناية لما يترتب على هذا التعدي من خسائر وإضرار بحق الأجيال القادمة ونسف البقعة الزراعية بالدلتا التي تعد من اخصب الأراضي على مستوى الدولة، لافتا ان هناك تنسيق على كافة المستويات بين أجهزة الدولة المعنية لتحقيق أهداف هذه الحملات.

وقال محافظ كفرالشيخ، أنه تم عمل حصر كامل بإجمالي عدد الاكشاك فبلغت 1508 كشك، والمرخص منها 890 كشك، 618 كشك غير مرخص علي مستوي المراكز والمدن، مكلفاً بوضع بيان لكل كشك في الترخيص وبيان بأماكن وتواجد الاكشاك ومساحتها على الطبيعة، مؤكداً على تحصيل المبالغ المالية المستحقة عليها.

وأصدر محافظ كفرالشيخ، قراراً بإعطاء مهلة للاكشاك غير مرخصة لتوفيق أوضاعها وسداد مستحقات الدولة، نظراً لأن هذه الاكشاك تعد مصدر دخل وحيد لبعض الأسر، وسيتم تنفيذ الإزالة الفورية بعد انتهاء هذه المهلة والتحفظ عليها داخل المركز والمدينة المختص.

كما وجه الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ كفرالشيخ، اليوم الاربعاء، بشن حملات لإزالة الأقفاص السمكية المتواجدة في النطاق الجغرافي والتعديات بفرع النيل بنطاق محافظة كفرالشيخ، مكلفاً بحصر الأقفاص السمكية بالتنسيق مع مديرية الأمن وجهاز حماية النيل، ورؤساء مراكز ومدن فوه ومطوبس ودسوق، وضرورة إزالتها بالتعاون مع الأجهزة المعنية بالمحافظة، للحفاظ على نهر النيل وفرض سيادة القانون، مؤكداً أنه لا تهاون مع المعتدين على فرع النيل، ولن يسمح بتواجد أى من الأقفاص السمكية بفرع النيل بنطاق المحافظة حفاظاً على صحة المواطنين والبيئة.

وقال محافظ كفرالشيخ ،أنه لأول مرة فى محافظة كفرالشيخ يتم افتتاح 13 خيمة أهلا رمضان فى مراكز ومدن المحافظة فى وقت واحد، ويبقى الأهم وهو توفير السلع بالكامل فى منافذ متنقلة داخل القرى بأسعار مخفشة، تحت إشراف المتابعة التموينية والطب البيطرى ومديرية الصحة، مكلفاً بعمل تقرير بإحتياجات القرى وتسيير المنافذ المتنقلة والسيارات للقرى بالتعاون مع الجمعية التعاونية وأيضاً توفير السكر بسعر 7.50 جنيه لكيلو السكر بالتعاون مع شركة الدلتا للسكر، مؤكداً انه سيتابع شخصياً توفير السلع للمواطنين، مع تكليف المتابعة التموينية والمتابعة الميدانية بعمل تقرير أسبوعى عن مدى توافر السلع وتشغيل المعارض وحجم مبيعاتها للتعرف على الخدمات الحقيقية التى تقدمها، لافتاً أن عدد المنافذ بكفرالشيخ بلغت 179 منفذً، بالإضافة الى جمعيات الشباب والقوافل الغذائية، حيث سيتم الإعلان عن أماكن توجيهها قبل موعدها بـ 3 أيام لتعريف المواطنين بتواريخ وأماكن تواجدها بالصفحة الرسمية لمحافظة كفرالشيخ.

وأشار محافظ كفرالشيخ، انه يتم اقامة شوادر لبيع اللحوم بمراكز ومدن المحافظة بالتعاون مع مديرية الزراعة ومديرية الطب البيطري، لتوفير اللحوم بأسعار مخفضة وجودة عالية، وإقامة معرض "أهلا رمضان" بمدن المحافظة مؤكداً ان الخيمة بمثابة عمل اجتماعي ومشاركة مجتمعية بالتعاون مع الوحدات المحلية والتموين، لتنفيذ خطة الدولة بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والحد من ارتفاع الأسعار، ومحاربة الغلاء، وضمان توافر السلع الغذائية والاستهلاكية للمواطنين وبخاصة فى القرى الأكثر احتياجاً طوال شهر رمضان المبارك، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.