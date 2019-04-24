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غرفة صناعة الأخشاب وسفارة بيلاروسيا تختتمان أول دورة تدريبية فى إنتاج الأثاث

الأربعاء، 24 أبريل 2019 01:44 م
غرفة صناعة الأخشاب وسفارة بيلاروسيا تختتمان أول دورة تدريبية فى إنتاج الأثاث جانب من الاحتفالية
كتب ــ إسلام سعيد
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أقامت غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث احتفالية لتسليم شهادات انتهاء دورة تصميم الأثاث التي أقيمت خلال الفترة من 13 الي 23 أبريل بالتعاون مع جامعة تكنولوجيا الأثاث ببيلاروسيا، وذلك في في إطار التعاون المصري البيلاروسي في مجال تشغيل الأخشاب وتدريب الموظفين.
 
وقالت الغرفة فى بيان لها، إن تلك الدورة تعد الأولى التي تعقد للتطوير المهني في مجال تصميم وإنتاج الأثاث للأخصائيين المصريين في القاهرة والتي يقوم بها مدربون متخصصون من قبل الجامعة التكنولوجية الحكومية البيلاروسية، وقد حضرها 14 متدرباً من الشركات الأعضاء في الغرفة والتي قامت بدورها بدعم كل متدرب بـ 50 % من قيمة تكلفة الدورة.
 
وأشار أحمد حلمى رئيس الغرفة، إلى ما تم تحقيقه من استفادة للمتدربين والمدربين في إطار تبادل الخبرات والثقافات، وأكد على أنها خطوة سيتبعها خطوات أخرى في مجال التعاون المصري البيلاروسي، وشدد على استمرار الغرفة في الفترة القادمة في العمل على نقل الخبرات العالمية للشركات الأعضاء بالتنسيق مع أكبر وأشهر المدربين العالميين من إيطاليا وألمانيا.
 
ومن ناحيتهم، أعرب المتدربون عن سعادتهم وما تحقق لهم من فوائد على المستوى العملي والعلمي والثقافي من خلال هذه الدورة، حيث حصل المتدربون على عدد من المهارات العملية والنظرية في مجال التصميم الصناعي، واتقنوا تقنيات تحويل الصورة الفنية إلى منتج نهائي، ودرسوا العلاقة بين عملية التصميم والعمليات التكنولوجية، بالإضافة إلى طرق تحسين الأتمتة وزيادة الإنتاجية في صناعة الأثاث.
 
جدير بالذكر، أن عددا من المتخصصين المصريين في عدد من الشركات المصرية الرائدة في إنتاج الأثاث قد حضروا الدورة أيضاً لتحقيق أقصى استفادة منها، حيث يمكنهم استخدام المعرفة التي اكتسبوها خلال الدورة في أعمالهم الإضافية من أجل تطوير صناعة الأثاث المصري وتنفيذ المشروع الوطني "مدينة دمياط للأثاث"، بالنظر إلى أن المساعدة البيلاروسية في تنفيذه قد تم الاتفاق عليها خلال زيارة رئيس جمهورية بيلاروسيا إلى مصر في يناير 2017.
 
واتفق الجانبان على عقد الدورة التدريبية التالية في مجال تصميم وإنتاج الأثاث للأخصائيين المصريين في بيلاروسيا.
 
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