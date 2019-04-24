غرفة السياحة: إجراءات صارمة ضد الاستخدام العشوائى للتأشيرة الإلكترونية

كتبت آمال رسلان

أكد علاء الغمرى عضو غرفة شركات السياحة، أن الغرفة اتخذت إجراءات عاجلة للتصدى للإستخدام العشوائى من قبل شركات السياحة للتأشيرة الإلكترونية فى موسم العمرة، لافتا إلى أن هناك شركات بالفعل خالفت ضوابط العمرة المعتمدة من قبل وزارة السياحة، وتم رفع اسمها وسيتخذ ضدها إجراءات عقابية قريبا، لافتا إلى أن هناك قرار بإلغاء ترخيص حوالى 3 شركات سيصدر هذا الأسبوع وهناك شركات لازالت قيد التحقيق وفور الانتهاء سيصدر قرار ضدها.

وقال الغمرى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" ، أنه اصبح الان هناك هناك ضوابط جديدة ملزمة لكافة الشركات، وكل من يرغب من الشركات فى الحصول على تأشيرات رمضان لابد من أن يذهب للغرفة لمراجعة سيستم الوكيل الخاص به، ومعرفة الأعداد التى نفذها حتى الآن ويأخذ كشف معتمد بالمجموعة التى سينفذها خلال رمضان ثم يتجه بها للوزارة للحصول على ختم لها، وبالتالى أصبح هناك رقابة على الإعداد التى ستسافر.



وشدد أن الجميع لازال ملتزم بالضوابط التى تحدد عدد تأشيرات العمرة بـ500 ألف تأشيرة على مدار العام، لافتا إلى أن حكم المحكمة الذى قضى برفع هذا السقف وعدم تحديد الأعداد يوجد الأن طعن عليه، وننتظر ماسيسفر عنه الطعن، وملتزمين بالـ500 ألف.

وأوضح أن الإجراءات التى وضعتها اللجنة العليا للحج والعمرة وغرفة الشركات ستحكم الموسم خلال شهر رمضان قدر المستطاع، لافتا إلى أنه إذا إلتزم الجميع بالضوابط لن تكون هناك مشكلات، أما فى حالة تلاعب إحدى الشركات وإصدار التأشيرة إلكترونيا دون الالتزام بالضوابط، فنحن أخطرنا كافة الجهات المعنية شركات الطيران سواء الخاصة أو العامة وأنه لن يتم الحجز إلا بموافقة من الوزارة، وأخطرنا اللجنة الوطنية السعودية ووزارة الحج السعودية بحيث أن يلتزم الجميع بالضوابط، لأن عدم الإلتزام بالضوابط سيؤدى إلى إصدار تأشيرات عشوائية وسفر الناس عشوائية ، مما سيؤثر على السوق والخدمات.

وفى حالة سفر معتمرين عن طريق شركة مستقبلا عبر تأشيرات إلكترونية مخالفة، قال الغمرى إن الشركة ستتعرض لمخالفة وعقوبة فورية بإيقاف الترخيص، أما المعتمر فسيكمل رحلته والشركة ملزمة لمتابعة المعتمر والتأكد لحصوله على الخدمات حتى عودته.

وعن أسعار عمرة موسم رمضان، أشار الغمرى إلى أن الأسعار تبدأ من 25 ألف جنية كحد أدنى، وبلغ عدد المعتمرين الذين سافروا منذ بداية الموسم حوالي 380 ألف معتمر.

وكانت السعودية قد بدأت فى تطبيق نظام التأشيرة الإلكترونية والتى ألغت دور القنصلية حيث أصبح بإمكان الشركات السياحية الدخول عبر السيستم الإلكتروني وحجز خدمات والمعتمرين وإصدار التأشيرة دون اللجوء لأى جهات رسمية.