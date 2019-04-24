غالبية القراء يتوقعون تزايد الانشقاقات داخل الإخوان بعد الاستفتاء

فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان "هل تتوقع تزايد الانشقاقات داخل الإخوان بعد فضح أكاذيبهم حول الاستفتاء على الدستور"، توقع غالبية القراء تزايد الانشقاقات داخل الإخوان بعد فضح أكاذيبهم حول الاستفتاء على الدستور.

وأيد 50 % من القراء تزايد الانشقاقات داخل الإخوان بعد فضح أكاذيبهم حول الاستفتاء على الدستور، بينما رفض 42% من القراء تزايد الانشقاقات داخل الإخوان بعد فضح أكاذيبهم حول الاستفتاء على الدستور، فى الوقت الذى أعرب فيه 8% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.