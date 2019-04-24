غادة والى: بدء تلقى طلبات تمويل سيارات نقل جماعى من بنك ناصر

كتب مدحت وهبة

صرحت غادة والى، وزير التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، أنه تم إطلاق برنامج تمويل سيارات نقل جماعى بالتعاون مع أحد شركات النقل الجماعى، بهدف تشغيل الشباب والتخفيف من وطأة البطالة فى إطار اهتمام البنك بخلق فرص عمل حقيقية.

وأكدت والى، فى تصريحات اليوم أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع شركة لخدمات وتطبيقات النقل الذكى ويمثلها المهندس مصطفى قنديل فى ضوء الدور المجتمعى الذى يقوم به البنك فى الاھتمام بالتنمیة البشریة والمشروعات الاجتماعیة والاقتصادیة لتحویل الطاقات العاطلة إلى طاقات منتجه وفعالة بالمجتمع للعمل على محاربة البطالة.

وأضاف الدكتور شريف فاروق، نائب أول رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، أن البروتوكول يستهدف توفير فرص عمل للشباب للحد من البطالة بالإضافة إلى المساهمة فى حل مشكلة المرور والزحام وكذلك خفض عبء الدعم عن طريق ترشيد استهلاك الوقود وتحقيقا لمبدأ الشمول المالى بالوصول بخدمات البنك إلى كافة فئات المجتمع موضحا ان البنك سوف يقوم بدور تمويلي لشراء سيارات نقل ركاب للسائقين لعدد 50 سيارة ميكروباص فى المرحلة الأولى بمبلغ وقدره22 مليون جنيه تسدد قيمة التمويل علي خمس سنوات على ألا يقل سن العميل)السائق(عن 21 سنة ولا يزيد على 55 سنة وفى إطار المسئولية المجتمعيه للبنك و حرصا على دعم المشروعات ذات البعد الاجتماعى يعفى عملاء المشروع من المصروفات الإدارية.