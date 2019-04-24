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عمر مروان: ملف حقوق الإنسان يحتل مرتبة متقدمة فى أوليات الحكومة المصرية

الأربعاء، 24 أبريل 2019 01:21 م
عمر مروان: ملف حقوق الإنسان يحتل مرتبة متقدمة فى أوليات الحكومة المصرية المستشار عمر مروان
كتب سمير حسنى
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قال المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، إن التعديلات الدستورية التى وافق عليها المصريون بنسبة كبيرة، تتيح زيادة تمثيل المرأة فى مجلس النواب بنسبة لا تقل عن 25% من أعضائه، وضمانًا لحد أدنى من التمثيل المناسب لفئات أخرى وهى ذوى الإعاقة والشباب والمسيحيين والمصريين بالخارج.

 

وأكد مروان فى كلمته خلال الدورة الـ64 للجنة الأفريقية لحقوق الانسان والشعوب بمدينة شرم الشيخ، أن هذا الوضع يعكس الاهتمام بتعزيز حقوق الإنسان المصرى، كما يعد إضافة غير مسبوقة لهذا الملف الذى يحتل مرتبة متقدمة فى أوليات الحكومة المصرية.

 

وقدم وزير شؤون مجلس النواب، تحية تقدير للشعب المصرى قائلا:"تحية تقدير للشعب المصرى على ممارسته الحضارية فى هذا الاستفتاء الذى يعتبر خطوة هامة على بناء الدولة المدنية الحديثة التى يصبو إليها المصريون".

 

 


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المستشار عمر مروان

حقوق الانسان

شرم الشيخ

افريقيا

حقوق الانسان والشعوب




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