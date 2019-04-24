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ضبط 500 كيلو فسيخ غير صالح للاستخدام الآدمى بكفر الشيخ

الأربعاء، 24 أبريل 2019 07:50 م
ضبط 500 كيلو فسيخ غير صالح للاستخدام الآدمى بكفر الشيخ فسيخ
كفر الشيخ_ محمد سليمان
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شنت المتابعة التموينية بمكتب محافظ كفر الشيخ بالتعاون مع الطب البيطرى، حملة على المحال التجارية ومحال بيع الأسماك المملحة والفسيخ، برئاسة المحاسب مصباح الشيخ، مدير عام المتابعة التموينية، وعضوية عبدالفتاح على، وكيل الإدارة، خالد غزالة، مفتش أول بالمتابعة التموينية، والدكتور مدحت كساب، طبيب بيطرى بالمتابعة الميدانية، خالد داود، مفتش رقابة أول، محمود فاضل، مفتش رقابة أول، حملة تمكنت من ضبط 500 كيلو فسيخ، واسماك مملحة غير صالحة للاستخدام الآدمى، وتم تحرير محضر رقم 126 جنح أمن دولة طوارئ قسم ثانى بكفرالشيخ، بالواقعة بصحبة المتهم " م.ح.ع" 34 سنة صاحب محل بيع فسيخ بشارع داير الناحية بمدينة كفر الشيخ.

وأعلن الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفرالشيخ رفع درجة الاستعداد خلال أعياد الربيع وشن حملات مكثفة على محال بيع الأسماك المملحة والفسيخ وكافة المطاعم والأنشطة التجارية التى تقدم مأكولات للمواطنين، مؤكداً "صحة المواطن خط أحمر ولا تهاون مع المخالفين".


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