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ضبط مقاول وحبسه 4 أيام لبيعه سيارة لأحد الأشخاص برخصة مزورة بالإسكندرية

الأربعاء، 24 أبريل 2019 11:29 ص
ضبط مقاول وحبسه 4 أيام لبيعه سيارة لأحد الأشخاص برخصة مزورة بالإسكندرية حبس - صورة أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر
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تمكنت مديرية أمن الإسكندرية، من ضبط مقاول بعد اتهامه ببيع سيارة لأحد الأشخاص، وتلقت المديرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا، يفيد بورود معلومات بقيام مقاول ببيع سيارة لأحد الأشخاص، بموجب رخصة وتوكيلات مزورة "خلافا للحقيقة"، وبالاستعلام من الجهات المعنية تبين أن التوكيلات والرخصة جميعها "مزورة". 
 
 
وبمواجهة المتهم، اعترف بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه، وقرر بأنه تحصل على الرخصة والتوكيلات المزورة من أحد الأشخاص يعمل "مصمم جرافيك وصاحب مكتب للدعاية والإعلان"، والمحبوس حاليا على ذمة قضية "تزوير" مقابل مبلغ مالى قدره خمسة آلاف جنيه، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.
 
 
وقررت نيابة محرم بك حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وسرعة طلب تحريات المباحث.
 
 

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