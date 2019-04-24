ضبط سائق و10 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى الإسماعيلية

وكان اللواء عاطف مهران مدير امن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط كلا من المتهم "احمد.ر.ب"30 عام سائق مقيم دائرة مركز الاسماعيلية بحوزته سلاح ابيض"مطواه" والمتهم "احمد.ع.م"31 عام عاطل بحوزته سلاح ابيض"مطواه" والمتهم "احمد.م.ع"28 عام عاطل مقيم حى السلام بحوزته سلاح ابيض"مطواه" والمتهم "احمد.ع.ال"22 عام عاطل مقيم دائرة قسم ثان الاسماعيلية بحوزته سلاح ابيض"مطواه" والمتهم "احمد.م.ع"27 عام عاطل مقيم دائرة مركز فايد بحوزته سلاح ابيض"مطواه" والمتهم "محمود.م.ى"27 عام بدون عمل مقيم دائرة قسم ثالث الاسماعيلية بحوزته سلاح ابيض"سكين" والمتهم "محمد.ع.ع"21 عام عاطل مقيم دائرة مركز ابوصوير بحوزته سلاح ابيض"سكين" والمتهم "حسن.و.ع"18 عام عاطل مقيم ابوعطوة بحوزته سلاح ابيض"مطواه" والمتهم "محمد.ع.ف"19 عام عاطل مقيم ابوصوير البلد بحوزته سلاح ابيض"مطواه" والمتهم "محمد.أ.م"20 عام عاطل بحوزته سلاح ابيض"مطواه" والمتهم "محمود.م.ع" 28 عام عاطل مقيم الشهداء بحوزته سلاح ابيض"مطواه".

بمواجهتهم بما اسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم للأسلحة بقصد الدفاع عن النفس.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وأخطرت النيابات المختصة لتتولى التحقيقات