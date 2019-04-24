صور..محافظ مطروح: وقف أعمال البناء بمحاذاة الكورنيش الجديد لمدة 6 أشهر

مطروح – حسن مشالى

قرر اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، وقف جميع أعمال البناء الخاصة، بمنطقة طريق كورنيش الأبيض الجديد الذي تجرى أعمال تطويره حاليا، لمدة 6 أشهر، وذلك فى المنطقة الواقعة بين تقسيم جمعية المطاريح شرقا وشاطئ الأبيض العام غربي مشروع المدينة المنورة غرباً، وذلك لمراجعة ملكية الأراضي حفاظاً على أملاك الدولة والمواطنين ومنعاً للعشوائية، مع دراسة استغلالها الاستغلال الأمثل لتعظيم العائد منها للصالح العام والأجيال المقبلة.

جاء ذلك، خلال تفقد المحافظ، لأعمال انشاء طريق كورنيش الأُبيض الجديد بطول 8 كم فى الاتجاهين، وبإتساع نحو 30 مترا، بالإضافة إلى ممشى وأماكن انتظار للسيارات، مع توفير العديد من الخدمات، من بينها الكافيتريات وغيرها ودورات مياه ، وذلك على أعلى مستوى حضارى، لخلق منطقة استثمارية وسياحية جديدة بالمحافظة، وزيادة الشواطئ العامة و زيادة الإقبال السياحي وتوفير مزيد من فرص العمل لأبناء مطروح.

وقال محافظ مطروح، أن ما يتم حالياً من أعمال تطوير لطريق كورنيش الأُبَيض الجديد وعدد من شواطئ مطروح، من أجل أن تحتل المحافظة مكانتها السياحية العالمية، وتواكب ما تشهده من إقبال كبير خلال موسم الصيف، وبما يعود على أهالي المحافظة بالنفع، مع سعى جميع أجهزة المحافظة، للعمل من أجل تحقيق الصالح العام وبما يعود بالنفع على أهالى مطروح دون وقوع أي ضرر لأحد.