صور.. محافظا شمال سيناء والغربية يضعان إكليل الزهور على قبر الجندى المجهول

وضع اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، اليوم الأربعاء، إكليل الزهور على قبر الجندى المجهول بمناسبة أعياد تحرير سيناء، يرافقه اللواء هشام الخولي نائب المحافظ، واللواء رضا سويلم مدير أمن شمال سيناء، والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة، وقرأ الجميع الفاتحة على أرواح الشهداء، وسط عزف الموسيقى العسكرية لسلام الشهيد.

وهنأ المحافظ أبناء مصر جميعا، وخاصة أبناء محافظة شمال سيناء بمناسبة اليوم الذى شهد تحرير الأرض مقدمًا التحية لكل من سالت دماؤهم علي ارض سيناء من رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية والمواطنين.

كما وضع اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، إكليل الزهور على النصب التذكاري بمنطقة الإستاد بطنطا لشهداء الوطن من أبناء محافظة الغربية، بمناسبة ذكرى عيد تحرير سيناء، بحضور اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، واللواء عبد اللطيف الحناوي نائب مدير الأمن، وعدد من القيادات الدينية و التنفيذية على مستوى المحافظة.

بدأت مراسم وضع إكليل الزهور، بعزف سلام استقبال محافظ الغربية، ووضع الإكليل على النصب التذكارى، ثم قراءة الفاتحة على أرواح الشهداء وعزف سلام الشهيد والسلام الجمهورى.

وقدم محافظ الغربية، التهنئة للقيادة السياسية والشعب المصرى بمناسبة عيد تحرير سيناء، الذى يحتفل به جميع المصريين بتحرير أخر جزء من أرض سيناء.

كما أكد أنه لن ينسى أحد دور شهداء الوطن الذين ضحوا بأرواحهم من أجل تحرير الأرض المصرية وتحقيق الأمن والأمان للمصريين.