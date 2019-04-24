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صور.. زرع جهاز ينظم نبضات القلب لمريض للمرة الأولى بمستشفى بنى سويف

الأربعاء، 24 أبريل 2019 11:45 م
صور.. زرع جهاز ينظم نبضات القلب لمريض للمرة الأولى بمستشفى بنى سويف
بنى سويف أيمن لطفى
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نجح فريق من الأطباء بمستشفى بنى سويف التخصصى "العام سابقا" اليوم  فى إجراء أول جراحة لزراعة جهاز ينظم نبضات القلب لمريض مسن ، وذلك بإشراف من الدكتور طارق إدريس مدير المستشفى 
 
كانت المستشفى التابع لأمانة المراكز المتخصصة بوزارة الصحة، استقبلت مريضا يبلغ من العمر 70 عاما، فى حالة إعياء شديدة وتبين من فحصه داخل وحدة قسطرة القلب بعد إجراء الأشعة والتحاليل  اللازمة، أنه  يعانى من بطء فى دقات القلب إذ لاتزيد النبضات عن 30 نبضة فى الدقيقة.
 
وقام فريق من الأطباء  يضم الدكتور محمود عبد العزيز مدير وحدة القسطرة بالمستشفى، و الدكتور أحمد شعبان  مدرس أمراض القلب وكهروفسيولوجية القلب بكلية طب جامعة بني سويف، وأخصائى تخدير ، ومشرفى تمريض،  بزراعة جهاز للمريض  عبارة عن "منظم دائم لضربات القلب  ثنائى الحجرات" ، وتحسنت  حالة المريض عقب الجراحة  وارتفعت ضربات قلبه من 30 نبضة بالدقيقة إلى 75 نبضة.
 
اشعة تبين مكان زرع جهاز تنظيم ضربات القلب
اشعة تبين مكان زرع جهاز تنظيم ضربات القلب

الفريق الطبي وبرفقته التمريض
الفريق الطبي وبرفقته التمريض

الفريق الطبي
الفريق الطبي

مدير مستشفى بنى سويف
مدير مستشفى بنى سويف

 


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