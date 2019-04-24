صور.. تعمير وسط سيناء.. الاستعداد لطرح 3200 فدان مجهزة بمنازل ومرافق للشباب

شمال سيناء ـ محمد حسين

تستعد مناطق وسط سيناء لتنفيذ أهم مشروع للتوطين وتعمير مناطق صحراوية بتسكين شباب من مختلف محافظات مصر فى تجمعات تنموية متكاملة تم الانتهاء من الإنشاءات الخاصة بها وجارى التجهيز للإعلان عن شروط التقدم لها، فضلاً عن خطط مستقبلية لإنشاء محاور عمرانية متكاملة كشف عن جانب من تفاصيلها لـ"اليوم السابع"، نصر الله محمد، رئيس مركز ومدينة نخل بوسط سيناء.

وقال رئيس مركز ومدينة نخل، أحد أكبر وأهم مراكز محافظة شمال سيناء ويقع فى نطاق وسط سيناء، إنه يجرى الاستعداد خلال الفترة المقبلة، لإعداد نهائى لكراسة شروط لطرح عمليات الاستفادة من 6 تجمعات تنموية متكاملة تم إنشاؤها فى نطاق مركز نخل.

وأشار رئيس مركز ومدينة نخل، إلى أن الطرح سيتم لكل المواطنين من أبناء جمهورية مصر العربية من كل المحافظات، وفق شروط تنظمها كراسة الشروط التى تعكف لجنة من المحافظة على إعدادها للإعلان عنها حال الانتهاء منها.

وأوضح رئيس مركز ومدينة نخل، أنه سيتم فى نطاق هذه التجمعات منح كل مستفيد 10 أفدنة زراعية مجهزة بشبكات الرى ومصادر المياه للزراعة فيها، ومنزل مجهز، وكل تجمع تتوفر به الخدمات المتكاملة الضرورية وهى وحدة صحية وسوق ومسجد ومركز شباب، مضيفا أن التجمعات التى ستطرح فى نطاق مركز نخل هى: بدر 1، وبدر 2، والنسيلة، وصدر الحيطان، والجفجافة، والتمد.

وأشار "نصر الله"، إلى أن إجمالى المساحات المقرر توزيعها وفقا لكراسة الشروط 3200 فدان، وعدد المنازل 320 منزلا، لافتا إلى أن هذا المشروع يعد من أهم المشروعات التنموية للتوطين فى مناطق صحراوية تكاتفت جهود الدولة لتعميرها، ووضع كل أسس إقامة مجتمع متكامل على أرضها، والاستفادة من إمكانياتها وجودة أرضها الزراعية فى تحويلها لمصدر إنتاج زراعى متميز، بعد توفير أهم مصدر للحياة وهو المياه عن طريق آبار أعماق بعيدة، وشبكات طرق تربط هذه التجمعات، وخطوط كهرباء تغذيها بالطاقة اللازمة.

وفى سياق متصل قال رئيس مركز ومدينة نخل، إن مجلس المدينة كإحدى جهات الاختصاص انتهى من مراجعة الخطة الخاصة بمحاور "السلام لتنمية شمال سيناء" فى نطاق مركز نخل، والموافقة على ما جاء فيها من خطط، ورفعها للجهات المختصة، وتتضمن 4 مشروعات فى نطاق مركز نخل وهى إنشاء تجمع عمرانى يستوعب 25 ألف نسمة فى منطقة الكونتلا، ومنطقة حرة تجارية سياحية بمنطقة النقب، وإنشاء منطقة لوجستية وميناء برى فى نطاق مدينة نخل وتطوير المدينة، وإنشاء منطقة زراعية صناعية فى منطقة صدر الحيطان.

وتابع أن هذا المخطط، تم مراجعته بكل تفاصيله من جهات فنية مختصة بمجلس المدينة، وتبين أنه من المشروعات التى حال تنفيذها ستغير وجه وسط سيناء كليا، وتحقق المراد وهو زراعتها بالبشر.

وفى ما يخص المشروعات التى انتهى العمل فيها بنطاق مركز نخل ومقرر افتتاحها وتشغيلها فى إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومى، قال رئيس مركز ومدينة نخل، إنها تتضمن افتتاح 30 وحدة سكنية جديدة من إنشاء جهاز تعمير سيناء فى قرية وادى الحاج، و20 وحدة سكنية فى نطاق قرية صدر الحيطان، فضلاً عن منافذ ومشروعات خدمية أخرى وهى منفذ بيع سلع بأسعار مخفضة فى مدينة نخل، ومعصرة زيتون، ومشغل للفتيات، ومطحنة غلال، إضافة إلى مشروعات خاصة بما تم تنفيذه فى الخطة الاستثمارية وغيرها من الجوانب المخصصة لمركز نخل وهى مشروعات طرق وكهرباء وأعمال تجميل وتم الانتهاء منها بنسبة 100% وشملت كافة أنحاء المدينة والقرى المختلفة.

وأشار "نصر الله"، إلى أنه بالتنسيق مع المحافظة والمجلس القومى للسكان، وتحت رعاية اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، تم تنفيذ حملات استخراج أوراق ثبوتية مجانا للأهالى ممن لم يستخرجوا أوراق خاصة بتوثيق الزواج والطلاق والمواليد والرقم القومى وسواقط القيد، واستفاد منها الأهالى وتم الانتهاء من استخراج الأوراق الثبوتية اللازمة وتسليمها لهم.

وتابع رئيس مركز ومدينة نخل بوسط سيناء، أن المشروعات المستقبلية والأخرى المنفذة، وأيضا الجارى افتتاحها، هى استكمال لمراحل طويلة من التعمير وجهود للدولة فى وسط سيناء ممثلة بكل الجهات المعنية بتنفيذ مشروعات تم منها بناء قرى متكاملة، وبناء مدارس، ومستشفى مجهزة طبيا وفق أحدث الإمكانيات، ومراكز شباب فى القرى ووحدات صحية، وتطوير كامل لشبكات الطرق التى تعتبر نخل أحد أهم محاورها نقطة تلاقى للسفر على طرق رئيسية تربط شمال بجنوب سيناء بالسويس والإسماعيلية، وطريق رئيسى للعابرين القادمين من وإلى ميناء نويبع البحرى.



وسط سيناء بتتعمر (9)