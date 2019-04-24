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صور.. الجيش الكندى يشارك فى عملية لإنقاذ ضحايا الفيضانات فى كندا

الأربعاء، 24 أبريل 2019 02:45 ص
صور.. الجيش الكندى يشارك فى عملية لإنقاذ ضحايا الفيضانات فى كندا الجيش الكندى
كتب: أحمد علوى
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تشارك اعداد كبيرة من الجيش الكندى فى عمليات الإنقاذ المشتركة التى تضم وحدات الإنقاذ بالمياه والجنود من الكتيبة الثانية، بالتعاون مع الفوج الملكى الكندى ، شركات انقاذ هندية، لإنقاذ ضحايا الفيضانات التى ضربت البلاد.

ودعت الفيضانات السلطات الكندية إلى إجلاء أكثر من 1500 شخص من منازلهم بينما نشر حوالى 600 عسكرى أرض لتقديم المساعدة لحكومتى مقاطعتى كيبيك ونيو برونسويك.

ومنذ أيام تضرب فيضانات ربيعية ناجمة عن ذوبان الثلوج، شرق كندا بأكمله، من نهر واتاوى فى شرق مقاطعة أونتاريو إلى نهر سان جان فى نيو برونسويك مرورا بنهر سان لوران وروافده فى جنوب كيبيك.

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