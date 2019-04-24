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صور.. افتتاح محاكم جنوب سيناء ضمن الجيل الثانى من الميكنة

الأربعاء، 24 أبريل 2019 12:04 م
صور.. افتتاح محاكم جنوب سيناء ضمن الجيل الثانى من الميكنة افتتاح محاكم جنوب سيناء
كتب إبراهيم قاسم
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أناب المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، المستشار محمود علاء الدين مساعد وزير العدل لشئون التطوير التقنى فى افتتاح أعمال تطوير وميكنة محاكم جنوب سيناء ضمن منظومة الجيل الثاني من المحاكم المميكنة، وذلك بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.
 
وجاء ذلك في إطار توجه الدولة بضرورة تفعيل منظومة انفاذ القانون فى كافة أنحاء الجمهورية، بغرض تحقيق نقلة نوعية فى عمل المحاكم من نطاق العمل الورقى إلى آفاق أوسع وأرحب ضمن منظومة قضائية تكنولوجية موحدة تساهم فى تيسير إجراءات التقاضى وتحقيق العدالة الناجزة.
 
وشملت أعمال التطوير التي تمت بالتعاون مع وزارة التخطيط محاكم جنوب سيناء الابتدائية والطور الجزئية ومأمورية شرم الشيخ الكليه والجزيئة ورأس سدر الجزئية ونويبع الجزئية، فضلا عن محكمة استئناف الإسماعيلية (مأمورية الطور)، لتخدم بذلك محافظة جنوب سيناء بالكامل.
 
وجدير بالذكر أن أعمال التطوير التقنى لتلك المحاكم قد تضمنت ميكنة جميع إجراءات الدعاوي بداية من قيدها وسيرها حتى حفظها، وذلك من خلال انشاء مجموعة من المكاتب الأمامية تقدم العديد من الخدمات المميكنة للمواطنين مثل قيد الدعاوى واستصدار الشهادات والاستعلام وغيرها من الخدمات، وأيضا مجموعة من المكاتب الخلفية تساهم فى تسيير جميع إجراءات الدعوى عبر مراحلها وصولا إلى الحفظ الإلكتروني مع الانتهاء من الدعوى والحكم فيها.
 
كما تتضمن توفير آلية تتيح للمتقاضين الاطلاع على سير إجراءات التقاضي فى الدعاوى الخاصة بهم من خلال الموقع الرسمي لوزارة العدل على شبكة الانترنت، بالإضافة إلى دعم المنظومة بتقنيات حديثة مثل برامج الحماية الألكترونية للحفاظ على بيانات الدعاوى وما تتضمنه من مستندات، ونظام ترقيم الإليكتروني لتنظيم تقديم الخدمات إلى المواطنين، أما عن الجانب الإنشائي فقد تم تطوير أماكن انتظار المواطنين ومكاتب العاملين وتهيئتها بالأسلوب المناسب لتقديم جميع تلك الخدمات المميكنة.
 
 
افتتاح محاكم جنوب سيناء (1)
 

افتتاح محاكم جنوب سيناء (2)
 

افتتاح محاكم جنوب سيناء (3)
 

افتتاح محاكم جنوب سيناء (4)
 

افتتاح محاكم جنوب سيناء (5)
 

افتتاح محاكم جنوب سيناء (6)
 

افتتاح محاكم جنوب سيناء (7)
 

افتتاح محاكم جنوب سيناء (8)
 
 
 

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