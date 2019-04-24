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صحيفة كويتية: 30 مستشارا وافدا غادروا البلاد مؤخرا بعد إنهاء عقودهم

الأربعاء، 24 أبريل 2019 12:46 م
صحيفة كويتية: 30 مستشارا وافدا غادروا البلاد مؤخرا بعد إنهاء عقودهم أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
الكويت(أ ش أ)
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كشفت مصادر حكومية كويتية عن مغادرة نحو 30 مستشارا وافدا الكويت مؤخرا، وذلك بعد إنهاء عقودهم تحت وطأة التهديدات النيابية التى وجهت إلى أكثر من وزير فى الحكومة الكويتية.

وقالت جريدة "القبس" الكويتية، إن مصادر حكومية حذرت من الإمعان فى الاستغناء عن المستشارين الوافدين، لا سيما أصحاب الخبرات النادرة، مؤكدة أن هذا الاستغناء، قد يشكِّل "نزيفاً" فى مواقع أساسية؛ حيث كان يفضل الانتظار، حتى تجد الجهات المعنية البدائل المناسبة من الخبرات الكويتية.

وأضافت - نقلا عن المصادر- قائلة: "إن الحملة التى شُنت مؤخرا على هؤلاء المستشارين، دفعت بعدد من الوزارات والإدارات الحكومية، إلى النظر فى تعجيل إنهاء خدمات مستشارين يعملون على ملفات حساسة، علما بأنهم على بينة واسعة وعميقة بالقضايا التى بين أيديهم، ويفضل استمرارهم فى عملهم حتى نهايته".

وحذَّرت المصادر المطلعة من استمرار الحملات وتأثيراتها السلبية، مؤكدة أن استبدال خبرات الوافدين، بالخبرات الكويتية يجب أن يتم على مراحل، وليس بشكل عشوائي؛ لضمان عدم وقوع أى آثار سلبية قد تأخذ وقتا لمعالجتها.

 


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