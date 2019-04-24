صحة البحر الأحمر : اعدام 471 كيلو أغذية غير صالحة وغلق 24 منشأة مخالفة

أعلن الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر ، عن تمكن إدارة مراقبة الأغذية، من ضبط 471 كيلو مواد غذائية متنوعة غير صالحة داخل عدة منشأت غذائية خلال شن حملات الرقابة علي الأسواق ومنافذ تداول الأغذية.
وأكد وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، في بيان له ، أنه تم المرور على عدد 73 منشأة غذائية تشمل محلات بيع الأسماك الطازجة والملحة ومنافذ بيع المخبوزات والمطاعم وتم التوصية بغلق عدد24 لوجود خطر داهم على الصحة العامة ونقص اشتراطات وعدم وجود ترخيص وتم تحرير عدد 69 محضرلوجود نقص اشتراطات وعدم حمل شهاده صحية.
كما تم سحب عدد 113عينة لتحليلها والتأكد من مطابقاتها للمواصفات ، مؤكدا علي استمرار الحملات تباعا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة لمواطني محافظة البحر الأحمر والمترددين عليها.
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