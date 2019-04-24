video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 24 أبريل 2019 10:49 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صحة البحر الأحمر : اعدام 471 كيلو أغذية غير صالحة وغلق 24 منشأة مخالفة

الأربعاء، 24 أبريل 2019 09:36 ص
صحة البحر الأحمر : اعدام 471 كيلو أغذية غير صالحة وغلق 24 منشأة مخالفة جانب من حملات الصحة
البحر الأحمر - عماد عرفة
إضافة تعليق

أعلن الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر ، عن تمكن إدارة مراقبة الأغذية، من ضبط 471 كيلو مواد غذائية متنوعة غير صالحة داخل عدة منشأت غذائية خلال شن حملات الرقابة علي الأسواق ومنافذ تداول الأغذية. 

وأكد وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، في بيان له ، أنه تم المرور على عدد 73 منشأة غذائية تشمل محلات بيع الأسماك الطازجة والملحة ومنافذ بيع المخبوزات والمطاعم وتم التوصية بغلق عدد24 لوجود خطر داهم على الصحة العامة ونقص اشتراطات وعدم وجود ترخيص وتم تحرير عدد 69 محضرلوجود نقص اشتراطات وعدم حمل شهاده صحية. 
 
كما تم سحب عدد 113عينة لتحليلها والتأكد من مطابقاتها للمواصفات ، مؤكدا علي استمرار الحملات تباعا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة لمواطني محافظة البحر الأحمر والمترددين عليها.
 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ البحر الأحمر: صرف 300 جنيه "مكافأة رمضان” للعاملين بالديوان العام

البحرالاحمر

اخبارمصر

اخبار المحافظات

الغردقة

حملات الصحة

اغذية فاسدة




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر

معرض سوبر ماركت أهلا رمضان يستقبل اليوم المواطنين بمدينة نصر

معرض سوبر ماركت أهلا رمضان يستقبل اليوم المواطنين بمدينة نصر

"الأرقام" وراء موافقة المصريين على التعديلات الدستورية.. زيادة الاستثمارات خلال 4 سنوات لـ1.5 تريليون جنيه.. تحقيق أعلى معدل نمو سنوى فى 10 سنوات بـ5.3 %.. تراجع مؤشر البطالة ورفع الحد الأدنى للأجور لـ2000 جنيه

"الأرقام" وراء موافقة المصريين على التعديلات الدستورية.. زيادة الاستثمارات خلال 4 سنوات لـ1.5 تريليون جنيه.. تحقيق أعلى معدل نمو سنوى فى 10 سنوات بـ5.3 %.. تراجع مؤشر البطالة ورفع الحد الأدنى للأجور لـ2000 جنيه

تميم لا يعترف بالواقع.. اقتصاد قطر ينهار وبنوكه تتجه للاستدانة.. "الحمدين" لا يبالى ويوجه أموال شعبه لدعم المتطرفين.. قرقاش يفضح حيل النظام الخبيثة.. ومحلل سعودى: الدوحة مولت الإخوان بـ90 مليون يورو

تميم لا يعترف بالواقع.. اقتصاد قطر ينهار وبنوكه تتجه للاستدانة.. "الحمدين" لا يبالى ويوجه أموال شعبه لدعم المتطرفين.. قرقاش يفضح حيل النظام الخبيثة.. ومحلل سعودى: الدوحة مولت الإخوان بـ90 مليون يورو

فيديو.. تركى آل الشيخ يحتفل: "قولوا للزمالك والأهلى وضبلى الملعب واندهلى"

فيديو.. تركى آل الشيخ يحتفل: "قولوا للزمالك والأهلى وضبلى الملعب واندهلى"

تعرف على قرارات "العليا للعمرة والحج " للتصدى للشركات المخالفة للضوابط

تعرف على قرارات "العليا للعمرة والحج " للتصدى للشركات المخالفة للضوابط

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة