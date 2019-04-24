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شعبة إلحاق العمالة تدفع برئيسها لانتخابات الغرفة التجارية بالقاهرة

الأربعاء، 24 أبريل 2019 02:09 م
شعبة إلحاق العمالة تدفع برئيسها لانتخابات الغرفة التجارية بالقاهرة انتخابات الغرفة التجارية
كتب – إسلام سعيد
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دفعت هيئة مكتب شعبة شركات الحاق العمالة المصرية بالخارج بغرفة القاهرة التجارية برئيسها حمدي إمام رئيس الشعبة للترشح لعضوية مجلس ادارة غرفة القاهرة التجارية، خلال الانتخابات المقرر إجرائها خلال يونيو المقبل.

 

وتقدم حمدى إمام بأوراق ترشحه صباح اليوم، معلنا دعمه للمهندس إبراهيم العربى، الذى سيعلن عن قائمته عقب الانتهاء من تقديم أوراق جميع المرشحين يوم الأحد المقبل.

 

وقال حمدى إمام، لـ "اليوم السابع" أنه ترشح لمجلس الإدارة دعما لإنجازات المهندس إبراهيم العربي رئيس الغرفة خلال الدورتين الماضيتين ورغبة منه فى استكمال العمل مع العربى بحسب قوله.

 

يشار إلى أنه تم فتح باب الترشح لعضوية مجالس إدارات الغرف يوم الأحد 21 أبريل ولمدة 5 أيام عمل، على أن يقوم المرشحون بالتقدم بأوراق الترشح.

 

وأصدر المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، قرارا بإجراء انتخاب مجالس إدارات الغرف التجارية للدورة الجديدة 2019 – 2023 وذلك يوم السبت الموافق 15 يونيو المقبل.

 

وكان القرار الوزارى نص على أنه يحق للشخص الاعتبارى الإدلاء بصوته من خلال ممثله القانونى، وفقاً للبيانات الواردة فى السجل التجارى أو من خلال من يتم تفويضه من الممثل القانونى، مع تقديم هذا التفويض مكتوباً للغرفة التجارية ومختوماً من مكتب السجل التجارى.

 

ولا يجوز أن يحمل الشخص الطبيعى الواحد أكثر من 5 تفويضات، وأن تجرى انتخابات الغرفة التجارية بالقاهرة بمقر الهيئة العامة للمعارض بمدينة نصر، وستجرى الانتخابات فى عدد 223 لجنة للقاهرة.


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