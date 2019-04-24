شاب يقتل شقيقته بسبب خلافات أسرية فى الحوامدية

كتب بهجت أبو ضيف

قتل شاب شقيقته بالحوامدية، بسبب خلافات أسرية حيث سدد لها عدة طعنات، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، بلاغا يفيد مقتل فتاة داخل مسكنها بالحوامدية.

وانتقل المقدم حسام بكير وكيل فرقة المباحث الجنائية، والرائد محمد أبو القاسم رئيس مباحث الحوامدية، ومعاونه النقيب عبد العزيز فرحات إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن شاب قتل شقيقته، حيث سدد لها عدة طعنات بسلاح أبيض، مما أسفر عن مفارقتها الحياة فى الحال.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم والسلاح المستخدم فى الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة للتحقيق.