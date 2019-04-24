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سعر اليورو الأوروبى اليوم الأربعاء 24-4-2019

الأربعاء، 24 أبريل 2019 11:53 ص
سعر اليورو الأوروبى اليوم الأربعاء 24-4-2019 اليورو _ أرشيفية
كتبت أمنية جلال
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انخفض سعر اليورو الأوروبى، أمام الجنيه المصرى، اليوم، الأربعاء 24-4-2019، انخفاضا طفيفا، وبحسب البيانات الصادرة عن البنك الأهلى المصرى، بلغ سعر اليورو اليوم، 19.18 جنيه للشراء، و19.34جنيه للبيع، فيما جاء سعره فى عدد آخر من البنوك، كالتالى.

سعر اليورو فى البنك المركزى

19.23 جنيه للشراء

 19.38 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

19.18 جنيه للشراء

19.34 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك مصر

19.18 جنيه للشراء

19.34 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك البركة

19.08 جنيه للشراء

19.39 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

19.14 جنيه للشراء

19.32 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

19.28 جنيه للشراء

19.41 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

19.17 جنيه للشراء

19.34 جنيه للبيع


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