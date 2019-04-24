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سرقة حمار وراء قتل مزارع فى المنيا

الأربعاء، 24 أبريل 2019 04:04 م
سرقة حمار وراء قتل مزارع فى المنيا جثة - أرشيفية
المنيا- فريق المحافظات
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع وحدة مباحث مركز ملوى جنوب محافظة المنيا، فى كشف لغز العثور على جثة أربعينى ملقاة بجوار مصرف زراعى شرق الديروطية، حيث تبين أن سرقة حمار هى الدافع وراء القتل.

 

وتلقى اللواء مجدى عامر مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارًا من اللواء مجدى سالم مدير المباحث، بالعثور على جثة لشاب أربعينى ملقاة بجوار مصرف ترعة الديروطية بمركز ملوي.

 

وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث جنائى، حيث توصلوا فى أقل من 24 ساعة إلى الدافع وراء جريمة القتل والكشف عن هوية المتهمين، تبين أن الجثة لشخص يدعى "م.م" 40 سنة فلاح ومقيم بقرية الأشمونين، وأن المتهمين بقتله هم "ص.م" 51 سنة فلاح، وابنه "ح.ص" 25 سنة فلاح، وابن عمه "م.س" 25 سنة، وأن الدافع لارتكاب جريمة القتل قيام المجنى عليه بسرقة حمار ملكا للمتهمين ومماطلته فى إعادته لهما منذ أن سرقه فى شهر فبراير، مما أثار حفيظتهما، فعزما على تعنيفه وضربه بالشوم ليعترف عن مكان الحمار الذى سرقه إلا أن المتهم لفظ أنفاسه الأخيرة.

 

تمكنت أجهزة الأمن، من ضبط الجناة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولى التحقيق.

 


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