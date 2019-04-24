زعيم كوريا الشمالية: زيارتى لروسيا ليست الأخيرة

موسكو(أ ش أ)

أكد زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، أن زيارته الحالية لروسيا لن تكون الأخيرة فهى خطوة أولى لتطوير العلاقات مع موسكو، قائلا "هذه ليست سوى الخطوة الأولى".

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن كيم قوله، خلال لقاء قصير مع ممثلى إدارة بريمورى ووزارة الخارجية الروسية فى محطة السكك الحديدية "حاسان"، "سعيد بوجودى فى روسيا".

كان قطار زعيم كوريا الشمالية قد وصل اليوم الأربعاء إلى الأراضى الروسية، ومن المقرر أن يجرى محادثات مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين غدا الخميس فى مدينة فلاديفوستوك، تتركز على تسوية القضية النووية لشبه الجزيرة الكورية والعلاقات الثنائية.

يذكر أن مصدرا فى إدارة إقليم بريمورسكى الروسى قد أعلن لوكالة سبوتنيك اليوم أن القطار المصفح الذى يقل زعيم كوريا الشمالية، عبر الحدود الروسية توقف عند محطة السكك الحديدية "حاسان".