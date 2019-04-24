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رادار المرور يضبط 1165 مخالفة لسيارات تقود بسرعات جنونية على الطرق

الأربعاء، 24 أبريل 2019 12:30 ص
رادار المرور يضبط 1165 مخالفة لسيارات تقود بسرعات جنونية على الطرق رصد السرعة بالرادار ـ أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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تستكمل إدارة المرور عمليات رصد مرتكبى مخلفات السرعات الجنونية على الطرق السريعة وضبطت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى مدير المرور، 1165 مخالفة خلال 24 ساعة التقطها الرادارات بالطرق السريعة بالقرب من مداخل ومخارج القاهرة الكبرى.

 

و تشهد جميع الطرق كثافة فى الخدمات والحملات المرورية لرصد المخالفات بواسطة الرادار للحد من حوادث السير التى تتسبب فيها السرعات الجنونية وعدم التزام السائقين بالسرعات المقررة.

 

وأكد مصدر المرور استمرار الحملات بشكل يومى بواسطة الرادار لرصد سائقى المركبات المخالفين للسرعات المقررة بالطرق، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم.

 

 


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