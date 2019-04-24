رئيس مجلس النواب القبرصى يغادر القاهرة عقب زيارة استغرقت 4 أيام

كتبت رحاب نبيل

غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء ديمتريس سيلورايس رئيس مجلس النواب القبرصى والوفد المرافق له عقب زيارة للبلاد استغرقت 4 أيام، التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسى وبحثا أوجه التعاون الثنائى وتطورات الأوضاع فى المنطقة.

والتقى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب مع سيلورايس، وبحثا العلاقات الثنائية بين البلدين فى مختلف المجالات والتنسيق بين البلدين فى جميع المحافل الدولية والإقليمية.

والتقى رئيس مجلس النواب خلال الزيارة أيضا مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وسامح شكرى وزير الخارجية.