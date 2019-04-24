رئيس قصور الثقافة يفتتح اليوم المهرجان الختامى لنوادى المسرح 28 ببنها

القليوبية - إبراهيم سالم

يفتتح الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، فى الثامنة مساء اليوم الأربعاء 24، بمسرح قصر ثقافة بنها، فعاليات المهرجان الختامى لنوادى المسرح الدورة "28"، والذى يترأسه الفنان هشام عطوة نائب رئيس الهيئة، بحضور الفنان أحمد الشافعى رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، والناقد خالد رسلان مدير نوادى المسرح ومدير المهرجان، يعقد المهرجان بمشاركة 21 عرضا مسرحيا حتى الرابع من مايو المقبل وتقدم العروض يومياً وبالمجان.

وتضم لجنة تحكيم المهرجان كلا من الدكتور محمود نسيم رئيسا، وعضوية الدكتور محمد الشافعى، والدكتور مصطفى سليم، والناقد محمد مسعد، ومصمم الديكور محمد هاشم.

ويفتتح المهرجان بالعرض المسرحى "فاكهة الخريف" تأليف وإخراج عمر نبيل، لنادى مسرح المنوفية، كما تقدم عروض "الدبلة" لنادى مسرح القاهرة، تأليف خالد الصاوى، إخراج نور إسماعيل، "رحلة حنظلة" لنادى مسرح بنى سويف، تأليف سعد الله ونوس، إخراج محمد السيد على، "الخنزير" لنادى مسرح الإسماعيلية، تأليف ماجد عبد الرازق، إخراج أحمد حزين، "كراكيب دماغ" لنادى مسرح البحيرة، تأليف محمود جمال، إخراج محمد الحداد، "أليس فى بلاد العجائب" لنادى مسرح الزقازيق، صياغة عمر النادى، إخراج محمود عمران، "تسمحيلى بالرقصة دى" لنادى مسرح دمياط، تأليف سامح عثمان، إخراج أحمد سامى.

ويقدم نادى مسرح الدقهلية عرضى "صدى الصمت" تأليف قاسم مطرود، إخراج عبد البارى سعد، "آدم لا يأكل التفاح" تأليف وإخراج مصطفى حسان، ويقدم نادى مسرح الغربية عروض "المغنية الصلعاء" تأليف يوجين يونسكو، إخراج محمد قاعود، "مدينة التلج" تأليف محمود جمال، إخراج هانى يسرى، "الغرفة 119" تأليف محمود جمال، إخراج فوزى إبراهيم، ويقدم نادى مسرح أسيوط "ليلة فى القبر" تأليف السيد فهيم، إخراج أحمد محمد عبد العظيم.

ويقدم نادى مسرح قنا عرضى "ثائر على سرير العزلة" تأليف أحمد سمير، إخراج أحمد حسين، "القطة العميا" تأليف سامح عثمان، إخراج عربى الجندى، ويقدم نادى مسرح الإسكندرية عروض "الجوزاء" تأليف وإخراج سمير نصرى، "المراسى" تأليف يوجين يونسكو إخراج محمد رزق، "الحلم الأمريكي" تأليف إدوارد إلبى إخراج مصطفى العطار، "شباكنا ستايره حرير" تأليف مروة فاروق، إخراج غادة كمال، "بيت آل بيجاسوس" تأليف وإخراج أحمد الحصافى، "أبو كاليبس" تأليف وإخراج أشرف على.